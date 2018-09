Champions League Schalke startet mit 1:1 gegen Porto in die Champions League

Gelsenkirchen. Vizemeister Schalke 04 hat bei seiner Champions-League-Rückkehr nach 1288 Tagen einen Sieg verpasst. Gegen den portugiesischen Meister FC Porto kam die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo (64.) schoss die Königsblauen in Führung. Otavio glich für die Gäste in der 75. Minute per Foulelfmeter aus, zuvor hatte Knappen-Keeper Ralf Fährmann einen Handelfmeter von Alex Telles (13.) abgewehrt.

Schalkes weitere Gegner in Gruppe D sind die Meister Lokomotive Moskau (Russland) und Galatasaray Istanbul (Türkei).

( sid )