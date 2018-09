DEL: Eisbären Berlin gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven live im TV & Stream

Vizemeister Eisbären Berlin wartet nach seinen ersten beiden Spielen in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga noch auf den ersten Sieg. Der Playoff-Finalist unterlag am letzten Spieltag bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:4 und blieb damit nach seinem schweren Auftaktprogramm ohne Punkt. Doch die Moral ist intakt, in beiden Partien holten die Eisbären einen 0:2-Rückstand auf. „Ich habe den Spielern gesagt, dass sie ruhig bleiben sollen nicht traurig oder wütend", so Eisbären-Trainer Clément Jodoin. "Die Saison ist ein Marathon. Wir werden das Blatt wenden, es ist nur eine Frage der Zeit.“

Berliner Eisbären: Auftakt-Wochenende ohne Punkte

Jetzt geht es für die Eisbären am Freitag (21. September, 19.30 Uhr) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Das letzte Duell beider Mannschaften im März diesen Jahres entschieden die Berliner souverän mit 6:1 für sich.

Das Spiel der Eisbären im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena am Freitag (21. September) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 14 und 70 Euro.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

Lesen Sie mehr zum Thema Eisbären Berlin:

Eisbären üben sich in Zuversicht

Berliner Eisbären: Auftakt-Wochenende ohne Punkte