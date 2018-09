Champions League: Wer was überträgt und wie teuer es ist

In der neuen Champions League-Saison gibt es in der Gruppenphase zwei neue Anstoßzeiten: Zwei Partien werden um 18.55 Uhr angepfiffen, die ­anderen sechs Spiele um 21 Uhr.

Vorbei sind die Zeiten, in denen das ZDF mittwochs die Königsklasse übertrug. Von 2018 bis 2021 hat der Bezahlsender Sky die Rechte erworben und überträgt 24 Spiele exklusiv (dienstags und mittwoch jeweils eins) sowie jeden Spieltag die Konferenz. In Sublizenz hat der Internet-Streamingdienst DAZN (sprich: ­Da-Sohn) die Exklusivrechte für 96 ­Partien erworben. Beide Sender sind kostenpflichtig: DAZN kostet 9,99 Euro pro Monat. Sky verlangt ein Zwei-Jahres-Abo, bei dem die ersten drei Monate 9,99 Euro kosten, von Monat vier bis zwölf werden 14,99 fällig, für das zweite Jahr 24,99 Euro pro Monat (nur Sky Sport ohne Bundesliga). Beide Dienste können monatlich gekündigt werden. Außerdem bietet Sky für 9,99 Euro ein Tagesticket.

Klopp gegen Tuchel live bei DAZN

Gewöhnungsbedürftig: An jedem Spieltag ändert sich, welcher Sender was überträgt. Am ersten Spieltag verteilt es sich wie folgt: Die 21-Uhr-Partie von Dortmund in Brügge wird Dienstag auf Sky übertragen. Das zeitgleiche Heimspiel der Schalker gegen Porto läuft auf DAZN (also bei Sky nur in der Konferenz). Auch das Duell der beiden deutschen Trainer von Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool gegen Thomas Tuchel mit Paris St. Germain wird live auf DAZN gezeigt (21 Uhr).

Am Mittwoch sendet DAZN ab 18.55 Uhr Donezk gegen Hoffenheim, Sky ab 21 Uhr ­Benfica gegen den FC Bayern.

Sky zeigt fünf Bayern-Vorrundenpartien

Die beiden Sender haben sich die je sechs Vorrundenspiele pro deutschem Starter wie folgt geteilt: Sky zeigt Bayern (fünf Spiele), Dortmund (vier), Schalke (zwei) und Hoffenheim (ein). DAZN hat die Rechte für Hoffenheim (fünf), Schalke (vier), Dortmund (zwei) und Bayern (ein). Wer alle Champions-League-Begegnungen „seines“ Vereins sehen will, benötigt nun also zwei Abos.

Nur wenn ein deutscher Klub das Finale am 1. Juni 2019 in Madrid erreicht, wird das Endspiel bei einem öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt. Stehen zwei ausländische Vereine im Finale, läuft es bei Sky und DAZN.

Sky macht keine Angaben darüber, für wie viel Geld die TV-Rechte erworben wurden. Es heißt, der europäische Fußball-Verband Uefa habe 600 Millionen Euro auf dem deutschen Markt erlösen wollen.

Champions League, 1. Spieltag:

Dienstag, Gruppe A, 21 Uhr: AS Monaco - Atletico Madrid, FC Brügge - Dortmund. Gruppe B 18.55 Uhr: Barcelona - Eindhoven, Inter Mailand - Tottenham Hotspur. Gruppe C, 21 Uhr: FC Liverpool - Paris St. Germain, Roter Stern Belgrad - SSC Neapel. Gruppe D, 21 Uhr: Schalke - FC Porto, Galatasaray Istanbul - Lokomotive Moskau. Mittwoch, Gruppe E, 18.55 Uhr: Ajax Amsterdam - AEK Athen. 21 Uhr: Benfica Lissabon - Bayern München.

Gruppe F, 18.55 Uhr: Donezk - Hoffenheim, 21 Uhr: Man City - Olympique Lyon. Gruppe G, 21 Uhr: Real Madrid - AS Rom , Viktoria Pilsen - ZSKA Moskau.

Gruppe H, 21 Uhr: FC Valencia - Juventus Turin, Young Boys Bern - Manchester United.