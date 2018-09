Berliner Eisbären: Auftakt-Wochenende ohne Punkte

Berlin/Nürnberg. Wie schnell aus Optimismus kühle Sachlichkeit mit einem Schuss Frustration werden kann, erleben Spieler und Verantwortlichen des EHC Eisbären gerade. Einiges hatten sich die Berliner vorgenommen in den ersten Tagen der neuen Eishockey-Saison. Sie wollten die deutschen Farben international würdig vertreten, national gegen Spitzenteams ein Zeichen setzen. Stattdessen müssen sie nun vor allem den Glauben an sich selbst behalten, sich an den guten Dingen der jüngsten Spiele orientieren und alle Kraft dafür aufwenden, endlich ein Erfolgserlebnis zu erzwingen.

Allein mit spielerischen Mitteln wollte dem EHC auch am Sonntag bei den Nürnberg Ice Tigers kein Sieg gelingen. Die Berliner unterlagen in Franken mit 3:4 (2:2, 0:2, 1:0), wettbewerbsübergreifend schon die sechste Niederlage im sechsten Punktspiel der Saison. Allerdings erst die zweite in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), nach deren Auftakt-Wochenende sich die Mannschaft von Trainer Clément Jodoin als einziges Team ohne Zähler auf dem letzten Tabellenplatz wiederfindet.

Zwei Treffer in Überzahl durch Sheppard

Weit entfernt vom ersten Sieg waren die Berliner in Nürnberg nicht, spielerisch gewannen sie im letzten Abschnitt sogar die Oberhand, doch sie machten zu wenig aus ihren Vorteilen, die sie trotz des Ausfalls von fünf Spielern hatten. „Es war ein gutes Spiel. Mit dem Ergebnis sind wir aber nicht zufrieden“, sagte Stürmer Colin Smith.

Begonnen hatte es nicht gut für die Eisbären, die durch einen abgefälschten Schuss von Patrick Reimer (4.) und einen Treffer aus dem Gemenge vor dem Tor durch Chris Brown (11.) schnell zurücklagen. Zwei gute Überzahlsituationen brachten die Berliner aber wieder zurück in die Partie, jeweils James Sheppard drückte den Puck über die Linie (18./20.). Der Kanadier war es auch, der im nächsten Powerplay den Pfosten traf (29.). Hier zeigten sich die Berliner aber in sogar drei aufeinander folgenden Minuten mit einem Mann mehr zu wenig zielstrebig. Was sich rächte, denn die Nürnberger trafen durch Brown (31.) und Shawn Lalonde (37.) zur erneuten Zwei-Tore-Führung. Bei den Treffern verhielten sich die Eisbären unglücklich. Mit dem ersten DEL-Tor von Brandon Ranford verkürzten die Berliner zwar noch einmal (52.), konnten die Niederlage allerdings nicht mehr vermeiden.

München als einziges Team mit voller Punktzahl vorn

So ernüchternd diese Bilanz auch ausfällt, mit Meister München (2:4) und Nürnberg hatten die Berliner in den ersten beiden Spielen sehr starke Gegner. Der Titelverteidiger steht nach dem ersten Wochenende der DEL als einziges Team mit voller Punktzahl an der Spitze. Gefolgt von den wiedererstarkten Düsseldorfern, die mit Harold Kreis, der die DEG bereits von 2008 bis 2010 trainiert hatte, als neuem Coach einen Zähler dahinter rangieren.

Nach den Ergebnissen zum Auftakt sind Punkte für die Eisbären am kommenden Wochenende gegen Bremerhaven am Freitag und in Augsburg am Sonntag fast schon Pflicht, um nicht gleich am Anfang den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Insofern steigt der Druck für den Vizemeister und seinen neuen Trainer.

( BM )