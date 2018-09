Füchse erreichen problemlos Pokal-Viertelfinale

Berlin. Mit breiter Brust nach Minden und dort das Viertelfinale des DHB-Pokals erreichen: So lautete die Devise der Füchse Berlin nach ihrem schwer erkämpften 29:28-Bundesligasieg am vergangenen Donnerstag gegen Hannover. Und tatsächlich scheint die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic aus jener Energieleistung viel Selbstvertrauen gezogen zu haben. Denn die Partie in Westfalen wurde zu einer eindeutigen Angelegenheit für die Berliner, die 31:26 (17:9) beim TSV GWD Minden gewannen. Damit fehlt den Füchsen nur noch ein Sieg, um das Final Four im nächsten Jahr in Hamburg zu erreichen, eines ihrer Saisonziele.

In Rückstand gerieten sie in der Kampa-Halle kein Mal. Paul Drux brachte sein Team 1:0 und 4:2 in Führung, danach folgte die stärkste Phase der Gäste, die schon eine Vorentscheidung brachte. Fabian Wiede erhöhte in der 15. Minute auf 8:2, Jacob Holm in der 23. auf 13:5. Dieser solide Acht-Tore-Vorsprung war für die Mindener ein Rückschlag, den sie nie ganz wettmachten.

20-jähriger Simak der beste Schütze seines Teams

Mit stoischer Ruhe verwandelte der erst 20-jährige Frederik Simak alle seine vier Versuche von der Sieben-Meter-Linie, war am Ende mit sieben Treffern bester Schütze seiner Mannschaft, gefolgt von den Dänen Johan Koch und Jacob Holm (je vier). Mattias Zachrisson, Drux und Jakov Gojun trafen je dreimal. Aber vor allem wussten die Berliner, die nach wie vor ohne vier verletzte Stammspieler auskommen müssen, durch ausgeglichenes, mannschaftliches Spiel zu überzeugen. Die Abwehr mit Erik Schmidt und Jakov Gojun in der Mitte stand hervorragend. Immer, wenn die Gastgeber eine Aufholjagd einzuleiten versuchten, fanden die Berliner eine schnelle Antwort. Allein Christoffer Rambo (neun Tore) bekamen sie nicht in den Griff.

Dennoch blieb die Füchse-Führung bis drei Minuten vor dem Ende beruhigend. Dann kam bei den Mindener Fans noch einmal für einen Moment Hoffnung auf, als Max Staar auf 25:29 verkürzte. Doch ausgerechnet der bisher noch nicht richtig in Berlin angekommene Tunesier Wael Jallouz und Christoph Reißky erhöhten wieder zum 31:25. „Ich glaube es war heute ein rundum gelungener Sieg“, sagte Erik Schmidt.

( BM )