Stamm führt Deutschland zurück an die Spitze

Berlin. Das Beste kam diesmal nicht zum Schluss. Ihr Spiel um Platz drei beim Weltcup in Berlin verlor die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft mit 9:15 (2:6, 2:3, 2:3, 3:3) gegen Serbien. Doch das schlug Bundestrainer Hagen Stamm nicht mehr sonderlich auf die Stimmung. Die Serben waren als Olympiasieger ja der haushohe Favorit. „Sie gingen sehr konzentriert zu Werke. Aber mit der Qualifikation für die WM 2019 in Gwangju haben wir unser Turnierziel überzeugend erreicht“, sagte der 58-Jährige. Dass Deutschland in Südkorea endlich nach je zwei verpassten Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften wieder mal an einem Großereignis teilnehmen darf, stand schon mit dem Einzug ins Halbfinale fest.

Sieg gegen Ungarn war der Auslöser

In dieses Halbfinale wiederum kamen die Deutschen vor allem deshalb, weil das Beste für sie gleich zum Turnierauftakt kam: ein überraschender 12:10-Erfolg gegen Ungarn. Dieser Sieg ebnete ihnen den Weg zu Platz eins in der Gruppe. Im Viertelfinale hatten sie mit Südafrika (24:5) dadurch leichtes Spiel. Ungarn gewann nach der Niederlage gegen die Gastgeber jedes Spiel und das Supercup-Finale schließlich mit 10:4 (2:1, 2:1, 4:0, 2:2) gegen Australien.

Wie es nun weitergeht mit dem deutschen Wasserball, ist offen. Stamms Vertrag läuft am Jahresende aus. „Ich möchte erst mal mein Ziel erreichen, das Team zurück in die Weltspitze zu führen. Dazu wäre eine WM-Qualifikation ein großer Meilenstein“, hatte der Präsident der Wasserfreunde Spandau im Interview der Berliner Morgenpost gesagt. Nun dürfte seine Verhandlungsbasis eine sehr gute sein.

100 Tage Vorbereitung bringen Erfolg

Denn bisher hatte er wegen der finanziellen Nöte der international abgestürzten Wasserballer zwar einen Fulltime-Job, wurde aber nur für eine halbe Stelle bezahlt. Trotzdem gelang es Stamm, aus den nationalen Rivalen Spandau und Waspo Hannover ein funktionierendes Nationalteam zu bauen. 100 Tage dauerte die Vorbereitung auf die EM in Barcelona (Platz neun) und den Weltcup in Berlin. Wie sich zeigte, muss es dann kein Traum bleiben, in die Spitze zurückzukehren. „In der Nationalmannschaft gibt es keine Grüppchen“, sagt Kapitän Julian Real, früher Duisburg, jetzt Hannover, „wir wollen schließlich gemeinsam Erfolg haben.“ Am liebsten gemeinsam mit Bundestrainer Hagen Stamm.

( diw )