Hertha macht Spaß

Berlin. Will man Pal Dardai ärgern, erzählt man ihm, dass Hertha BSC ein Graues-Maus-Image hat. Dann gerät der Cheftrainer der Berliner sofort in Fahrt: Warum es viele gute Gründe gibt, dass Hertha ein spannendes, buntes Projekt sei mit vielversprechenden jungen Spieler, deren beste Zeit noch vor ihnen liege. So geschehen beim Sport1-Doppelpass in München. Dabei hatte der Gast aus Berlin diesmal die besten Argumente bereits am Tag zuvor geliefert. Hertha BSC und der VfL Wolfsburg boten eine spektakuläre Partie, die nach drei Toren in den letzten sieben Minuten schließlich mit 2:2 (0:0) endete. Wie schon beim Auswärtssieg auf Schalke vor zwei Wochen (2:0) bleibt festzuhalten: Der Hertha-Jahrgang 2018/19 macht Spaß.

Vorbei die teilweise bleiernen Vorstellungen der vergangenen Rückserie, als die Berliner kaum etwas Überraschendes zu bieten hatte. Dass die Blau-Weißen nach drei Runden weiter ungeschlagen und Tabellen-Vierter sind, hat diverse Gründe. In Berlin skizzierte Co-Trainer Rainer Widmayer beim Training mit den Reservisten einige davon: „Wir haben eine Stabilität reingekriegt über vier Spiele“, sagte Widmayer, der das erfolgreiche DFB-Pokalspiel in Braunschweig (2:1) mitzählte. „Die sieben Punkte in der Liga haben wir nicht geschenkt bekommen. Wir sind immer über die Mannschaft, übers Team gekommen.“

Labbadia beeindruckt von Hertha

Nachdem in den Vorjahren bei Hertha die Devise galt: „Safety first“ – und vorne hilft einer der Torjäger (Salomon Kalou oder Vedad Ibisevic), hat Hertha in der neuen Saison die Ausrichtung leicht, aber entscheidend verändert. „Wir gehen einen Tick mehr ins Risiko“, sagte Widmayer. „Wenn man mehr ins Risiko geht, braucht man trotzdem eine gute Absicherung. Die Balance zwischen Mut und Absicherung, die bei uns reift, wird richtig gut.“ Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia räumte ein: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut ­Hertha eingespielt ist.“

Trotz stürmischer Angriffe der Wolfsburger in der ersten Hälfte gerieten die Berliner nicht ins Wanken. Im Gegenteil: Torwart Rune Jarstein sorgte mit 267 Saisonminuten ohne Gegentor für einen neuen Bundesliga-Start­rekord bei Hertha (der bisherige stand bei 198 Minuten). Der Norweger bot wie schon in Gelsenkirchen auch in der Arena am Mittellandkanal eine Topleistung. „Gehen wir in der Offensive mehr ins Risiko, kann es passieren, dass auch der Gegner mal eine Chance kriegt“, sagte Co-Trainer Widmayer. „Dass der VfL Wolfsburg mit seiner Qualität auch zu ­Abschlüssen kommt, ist normal. Dass der Rune sich auszeichnen kann, ist eine Klassesache.“

Lob für Javaira Dilrosun

Ungewohnt für die Gegner ist, dass die bisher so ausrechenbare Hertha kaum noch auszurechnen ist. So sorgte das bis dato unbeschriebene Bundesliga-Blatt Javairo Dilrosun in Wolfsburg dafür, dass über den Niederländer ab sofort in jeder Vorbesprechung der Gegner einige Sätze verloren werden. Dafür reichte ein sehenswertes 40-Meter-Solo samt entschlossenem Abschluss, der zum 1:0 im Wolfsburger Netz landete. Trainer Dardai lobte: ­„Javairo ist ein Ausnahmespieler, so einen wie ihn hatten wir vorher nicht.“ Angesprochen auf die Qualitäten des 20-Jährigen, dessen Geschwindigkeit und technische Fähigkeiten, sagte Co-Trainer Widmayer burschikos: „Sonst wäre er nicht bei Hertha. Wir holen ja keine Blinden. Wir haben eine gute Scoutingabteilung, die haben den ­Spieler entdeckt.“

Jetzt lernt die Liga Dilrosun so kennen, wie es zuvor mit Dennis Jastrzembski war – der pfeilschnelle 18-Jährige, der gegen Braunschweig und auf Schalke mit ­seiner Vorarbeit für gleich zwei Tore gesorgt hatte.

Maier, Grujic und Maier spielstark

Ebenfalls in Wolfsburg zu begutachten: Mit Arne Maier, Marko Grujic und Ondrej Duda hat Hertha endlich ein spielstarke Mittelfeld-Trio. „Es macht Spaß, wenn wir Angriffe übers Zentrum vorbereiten können“, sagte Widmayer. „Wird es dort dicht, können wir immer noch Lösungen über die Außenbahnen wählen.“

Mit dem Erfolg wächst das Selbstbewusstsein – und mit dem Selbstbewusstsein das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dafür steht bei Hertha Ondrej Duda. Nach zwei schweren Jahren, in denen der Slowake kaum stattfand, führt Duda die Torjägerliste der Bundesliga mit drei Toren an – gemeinsam mit Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) Adam Szalai (TSG Hoffenheim). Sein frecher Freistoß flach unter der VfL-Mauer hindurch, „ist ein Tor, dass man nur zwei-, dreimal in der Saison sieht“, freute sich Widmayer. Dardai sagte zum 2:1 in der Nachspielzeit nur: „Weltklasse“.

Dardai erinnert an Sebastian Deisler

Dass die Berliner dennoch zwei Tore kassierten, zeigt, wie schmal der Grat ist. Beim viel diskutierten Wolfsburger Elfmeter (Yunus Malli zum 1:2) zahlte Herthas 19-jähriger Arne Maier Lehrgeld gegen Maximilian Arnold (24). Der Wolfsburger wartete nur auf einen Kontakt, um zu Boden zu sinken. Aber ob Maier oder Dilrosun – die Verantwortlichen wissen, dass bei so viel Talent Schwankungen eingepreist sind. „Das ist menschlich und normal“, sagte Co-Trainer Widmayer. „Die Jungen können noch nicht so stabil sein wie ein 24- oder 25-Jähriger.“ Aufgabe des ­Trainerteams sei es, in solchen Fällen die Youngster „zu unterstützen, damit sie aufs richtige Gleis kommen.“

Die Vision, die Hertha vorschwebt – entworfen von Manager Michael Preetz und Präsident Werner Gegenbauer –, beschrieb Dardai im „Doppelpass“: Er erklärte, wie eng die Zusammenarbeit mit den Nachwuchstrainern sei. Wie früh die 17-Jährigen hochgezogen werden, um das Niveau im Profitraining kennenzulernen. „Gutes Timing ist wichtig“, sagte Dardai. „Sebastian Deisler musste früher immer spielen. Ich nehme die Jungen immer mal wieder raus.“

Am Sonnabend im Olympiastadion gegen Mönchengladbach will Hertha wieder Spaß machen.