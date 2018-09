Berliner AK und Chemnitzer FC setzen gemeinsam ein Zeichen

Das Regionalliga-Topspiel in Chemnitz hat der Berliner AK zwar verloren. Dafür feierte der Sport einen kleinen Sieg gegen den Rassismus

Chemnitz/Berlin. Der Berliner AK hat das Topspiel der Regionalliga Nordost bei Tabellenführer Chemnitzer FC mit 1:3 (0:2) verloren. Dejan Bozic (35. Minute) und Rafael Garcia brachten die Gastgeber am Sonnabend schon vor der Halbzeitpause in Führung, ehe BAK-Angreifer Abu Bakarr Kargbo (65.) der Anschluss gelang. Ein Treffer, der die Niederlage aber nicht mehr abwenden konnte. Dem Chemnitzer Matti Langer gelang in der Schlussphase die endgültige Entscheidung (84.).

Ministerpräsident Kretschmer im Stadion

Im Vorfeld hatte die Partie Aufsehen erregt, weil der migrantisch geprägte BAK nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz um seine Sicherheit fürchtete. Eine Sorge, die sich vor 4909 Zuschauern als unbegründet erwies. Gemeinsam setzten die Klubs schon vor dem Anpfiff ein Zeichen: Unter den Augen des kurzfristig angereisten sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zeigten die Spieler ein Plakat mit der Aufschrift „Gemeinsam für demokratische Grundwerte und Fairness“. Auf den Zuschauerrängen wurde für „Toleranz - Weltoffenheit - Fairness“ geworben.

( BM )