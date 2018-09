Handball: HC Erlangen gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Handball: Am Donnerstag treffen die Füchse Berlin auswärts auf den HC Erlangen

Duell in der HBL: Am Donnerstag treffen die Füchse Berlin auf den HC Erlangen. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Mit großer Leidenschaft und einem noch größeren Silvio Heinevetter haben die Füchse Berlin am letzten Spieltag einen Fehlstart in der Handball-Bundesliga abgewendet. Der Torwart hielt mit beeindruckenden Paraden in der Schlussphase den knappen 29:28-Sieg gegen den TSV Hannover-Burgdorf fest.

Sportkoordinator Volker Zerbe: "Jacob Holm ist ein sehr talentierter junger dänischer Spieler. Mich erfreut, dass er über ein wahnsinniges spielerisches Potenzial verfügt. Wir haben schon in der Vorbereitungsphase gesehen, dass er ein wirklicher Gewinn für die Mannschaft ist. Neben dem Charakter auch auf der sportlichen Ebene. Und ich traue ihm eine sehr gute Entwicklung in den nächsten Jahren zu, weil er einfach über das Talent und außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit kann er auch schon in dieser Saison eine der tragenden Figuren werden. Aber er ist neu in der Bundesliga und wird ein wenig Zeit benötigen, um sich zurechtzufinden."

Sportkoordinator Volker Zerbe : "Wael Jallouz bringt viel Erfahrung mit. Das kann für uns in diesem Jahr wertvoll werden. Wir haben auch gesehen, dass er an seiner Physis arbeiten muss, aber er hat trotzdem schon aufblitzen lassen, dass er über eine enorme Fähigkeit verfügt, aus dem Rückraum zu einfachen Toren zu kommen. Er findet vielfach Lösungen im Spiel nach vorn. Ich glaube, dass er die Unterstützung ist, die wir uns von ihm erhoffen, nach dieser Verletztenmisere der vergangenen Saison."

Sportkoordinator Volker Zerbe: "Malte ist ein junger Torhüter, der sein Spiel ganz anders bestreitet als Silvio Heinevetter. Sein Hunger nach Leistungen ist groß, er will sich weiterentwickeln. Aber nicht nur das, sondern auch zur Nummer eins reifen. Das bringt einen gesunden Konkurrenzkampf."

Sportkoordinator Volker Zerbe: "Mijajlo Marsenic kommt vom Champions-League-Sieger vor zwei Jahren, von Vardar Skopje. Er hat gezeigt, dass er mit Jakov Gojun einen Top-Mittelblock in der Liga stellen kann. Da gilt es jetzt relativ zügig noch die Feinabstimmung hinzubekommen. Er ist schnell im Gegenstoß nach vorn und mit seiner Körperlichkeit schafft er Freiräume im Rückraum für den Angriff."

Sportkoordinator Volker Zerbe: "Simon wird aufgrund seines Kreuzbandrisses in dieser Saison keine Rolle spielen. In seiner kurzen Zeit hier hat er aber gezeigt, wie wichtig sein Charakter für die Mannschaft in Zukunft ist. Er ist jemand, der sehr motiviert ist, eine Mannschaft führen kann, sich einbringt. Man merkt schon, dass er ein schöner Bestandteil dieses Teams ist, obwohl er verletzt ist."



„Das war ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, sagte Heinevetter, der allerdings die Teamleistung betonte: „Wir haben als Mannschaft gewonnen.“ „Ich bin sehr erleichtert“, sagte Füchse-Trainer Velimir Petković, „meine Mannschaft hat gezeigt, welchen Charakter sie hat. Sie hat in der schwierigen Phase noch mehr gekämpft.“ Jetzt geht es für die Berliner am Donnerstag (20. September, 19 Uhr) auswärts gegen den HC Erlangen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Klubs im Dezember letzten Jahres entschieden die Füchse mit 27:23 für sich.

HC Erlangen gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen HC Erlangen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky (Sky Sprt 4 HD) empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (20. September) um 18.30 Uhr. Ab 19.00 schaltet Sky dann live zum Spiel.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Auswärtsspiel der Füchse gegen Erlangen können online auf Internetseite der Erlanger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (20. September) um 19.00 Uhr sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: HC Erlangen vs. Füchse Berlin

