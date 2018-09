Die Frau mit dem Gespür für Wunderpferde

Tryon. Nach dem Grand Prix Special bei den Weltreiterspielen in Tryon saß Isabell Werth in der Mitte der Fragerunde. Da, wo Weltmeister eben sitzen. Eingerahmt von der zweitplatzierten Laura Graves (USA) und der entthronten, britischen Titelverteidigerin Charlotte Dujardin. Werth kennt diese Sitzordnung zur Genüge. Seit 1989 hat sie im Dressurreiten bei Sommerspielen, WM und EM 29 Mal Gold gewonnen.

Doch es gibt nicht wenige, die sagen, dass die Rheinbergerin im Spätsommer 2018, mit mittlerweile 49 Jahren, vielleicht so gut ist wie nie zuvor. „Das ist Dressurreiten, wie man es schöner nicht zelebrieren kann“, schwärmte beispielsweise Bundestrainerin Monica Theodorescu.

Kurz zuvor hatte Werth auf Bella Rose eine weitere Fabel-Vorstellung gezeigt und nach Mannschaftsgold ihren zweiten WM-Titel gewonnen. Werth brauchte die Wertung der Kampfrichter gar nicht mehr abzuwarten. Als der letzte Ton der Musik verklungen war und Bella Rose im Dressur-Viereck nach 8:16 Minuten still stand, reckte die Rheinländerin beide Fäuste in den wolkenbedeckten Himmel von North Carolina. Ihre Wertung: 86,246 Punkte, viereinhalb vor Graves, in der Dressur sind das Welten.

Neun WM-Titel in 24 Jahren

„Ich habe mich so sicher und glücklich auf ihr gefühlt. Sie hat so viel Energie, aber auch Geduld, sich darzustellen“, lobte die neue Weltmeisterin ihre Stute. Für Werth war es der neunte WM-Titel. Zwischen dem Premierengold 1994 in Den Haag und dem jetzigen Triumph liegen 24 Jahre. Von ihren damaligen Kontrahenten ist niemand mehr aktiv, Werth hingegen immer noch Weltklasse.

Der Erfolg eines Reiters und die Länge der Laufbahn hängen maßgeblich von den Pferden ab. Nicole Uphoff beispielsweise wurde 1988 und 1992 jeweils Olympiasiegerin im Einzel und mit der Mannschaft. Aber als ihr Ausnahmewallach Rembrandt in die Jahre kam, gelang es ihr nicht, ein Nachfolgepferd aufzubauen. Uphoffs Karriere war vorbei.

Werth hingegen hat es über mittlerweile drei Jahrzehnte geschafft, talentierte Vierbeiner zu Grand-Prix-Pferden auszubilden und zu entwickeln: von Gigolo über Satchmo und Weihegold bis hin zu Bella Rose. Das Angebot, den einstmals überlegenen Totilas zu reiten, lehnte sie dagegen ab. Werth sei „unfassbar“, betonte Theodorescu, aber ihre Pferde seien es eben auch. Und die Kombination aus beiden ist dann nahezu unschlagbar.

Pferde-Boxen sollen dem Hurrikan trotzen

In Tryon strebt Werth zum Abschluss der WM-Dressur den Hattrick an. Doch sie wird sich wohl gedulden müssen. Der Hurrikan“Flroence“ hat am Freitag die Küste von North Carolina erreicht. Bis zu 1,5 Millionen Menschen waren aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Dennoch hat es bereits erste Tote gegeben.

Zwar liegt Tryon rund 400 Kilometer von der Küste entfernt, und der Sturm hat sich über Land abgeschwächt. Doch die Ausläufer werden trotzdem im WM-Ort spürbar sein. Da heftiger Regen vorhergesagt ist, wurde das Springen der Vielseitigkeitsreiter um einen Tag auf Montag verschoben. Ähnliches droht aber auch für die Kür der Dressur.

Das größte Augenmerk gilt den Pferden. Einige Vierbeiner haben einen Wert von mehreren Millionen Dollar. Dennoch werden keine Tiere evakuiert. Auf dem WM-Gelände gibt es 1288 Pferdeboxen. Diese seien so gebaut, dass sie Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 km/h standhalten, teilte der Veranstalter mit. Um die Strom- sowie die Trinkwasserversorgung gewährleisten zu können, stehen zahlreiche Generatoren und zwei Brunnen mit Hochleistungspumpen bereit. Für viele ausländische Athleten und Trainer sind derartige Vorbereitungen neu. Kaum einer der Gäste hat Erfahrungen mit Hurrikans. Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke wirkt zwar nicht verängstigt, sagt dennoch mit leicht mulmiger Miene: „Das wird ein Abenteuer.“