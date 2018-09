Auch mit nur einer Hand kann man es in die NFL schaffen

Berlin. Die Geschichte des Footballspielers Shaquem Griffin (23) beginnt mit einem Küchenmesser. Griffin ist vier Jahre alt, als er versucht, sich die kaum vorhandenen Finger abzuschneiden. Seit Geburt leidet er unter einer Fehlbildung der linken Hand, die winzigen Finger, verursachen höllische Schmerzen. Seine Mutter findet ihn gerade noch rechtzeitig und kann Schlimmeres verhindern. Kurz darauf fährt sie mit ihm in ein Krankenhaus, wo Ärzte die Hand amputieren. Neunzehn Jahre später ist Shaquem Griffin der erste Spieler in der National Football League (NFL), der nur eine Hand besitzt.

Dass der junge Mann es so weit gebracht hat, ist für viele noch immer schwer zu verstehen. Weil Griffin als Verteidiger auf der Position des Linebackers spielt, wo vollster Körpereinsatz gefragt ist und es hauptsächlich darum geht, den Gegner zu Boden zu bringen. Wer dort nur mit einer Hand zupacken kann, sollte eigentlich im Nachteil sein.

Mit dem Zwillingsbruder nun sogar im Monday Night Game

Nur hat Griffin den normalen Lauf der Dinge nie akzeptiert. Nicht als Kind, wenn gegnerische Trainer ihn wegen seines Handicaps vom Spiel ausschließen wollten, auch nicht später auf dem College, wo er während seiner ersten drei Jahre kaum eingesetzt wurde und nach einem Trainerwechsel zu einem der besten Nachwuchsverteidiger des Landes avancierte. Nach dem Ende seiner College-Laufbahn schrieb er den Managern der 32 NFL-Teams einen offenen Brief. „Wenn Sie einer der Manager sind, die an mich glauben, dann möchte ich Ihnen danken und Ihnen beweisen, dass Sie richtig lagen. Wenn Sie aber einer von denen sind, die denken, ich könnte nicht in der NFL spielen, nun, dann möchte ich Ihnen auch danken. Weil Sie mich motivieren, noch härter zu arbeiten und noch härter zu spielen.“

Tatsächlich glaubte zunächst kaum ein Experte, dass ein Profiteam sich für Griffin begeistert. Dann legte dieser jedoch bei der alljährlichen Leistungsschau der Talente beim 40-Yard-Lauf eine Fabelzeit hin. 4,38 Sekunden, schneller war noch nie ein Linebacker gelaufen. Die Verantwortlichen der Seattle Seahawks trauten sich und zogen Griffin in der fünften Runde. Für den wurde in doppelter Hinsicht ein Traum war. Nicht nur, weil er es in die NFL geschafft hatte, sondern weil er dort auch noch mit seinem Zwillingsbruder Shaquill vereint wurde. Shaquill, der über keinerlei körperliche Einschränkungen verfügt, war ein Jahr zuvor von den Seahawks gezogen worden.

Der Vater hat ihm einen Leitspruch mit auf den Weg gegeben

Allein deswegen glaubte mancher in den USA, die Verpflichtung könnte eine PR-Aktion sein. Wieder strafte Shaquem Griffin alle Zweifler ab. Er spielte eine überragende Vorbereitung und schaffte es nicht nur in den Kader, er durfte am ersten Spieltag gegen Denver (24:27) auch von Beginn an spielen. Nach einem guten Start mit drei Tackles lief es für ihn mit zunehmender Spielzeit aber etwas schlechter. In der Nacht von Montag auf Dienstag (2.25 MESZ, DAZN) kann Griffin sein Können erneut beweisen. Mit den Seahawks tritt er dann bei den Chicago Bears an.

Monday Night Football, die traditionsreichste Bühne, die die NFL während der regulären Saison zu bieten hat. Die Spiele am Montagabend werden landesweit übertragen. Bevor es losgeht, wird Shaquem wie immer mit seinem Bruder an der Seitenlinie knien, Stirn an Stirn, in fester Umarmung. So wie sie es ihr ganzes Leben lang schon tun. Als sie klein waren, pflegte ihr Vater ihnen beim Training im Garten stets einen Spruch entgegenzurufen. „Nothing comes easy“, sagte er. Nichts wird euch leicht gemacht. Niemand weiß das so sehr wie Shaquem Griffin.