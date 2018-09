Slalom zwischen Ausflugsdampfern

Berlin. Es wäre wohl auch eine gute Aufgabe für „Wer wird Millionär?“ Bei der Frage nach der Heimat des weltweit ältesten Surfklubs würden die meisten vermutlich an Kalifornien oder Hawaii denken, vielleicht auch Australien oder Biarritz an der französischen Atlantikküste – alles weltbekannte Surfreviere. Berlin käme wohl nur den wenigsten in den Sinn. Doch es war der Windsurfing-Verein Berlin (WSeV), der vor 46 Jahren als heute ältester Windsurfing-Verein der Welt gegründet wurde. Dem WSeV ist es auch zu verdanken, dass sich die Sportart in Deutschland als eine Segeldisziplin im Regattasport etabliert hat.

Zweimal, 1984 und 1988, stellte der Klub zudem den deutschen Starter bei Olympischen Spielen. „Darauf kann man als Berliner durchaus stolz sein“, meint Felix Kupky. Der 15-Jährige ist derzeit das größte Talent des Vereins. Er war deutscher Meister in seiner Altersklasse, bei den Welt- und Europameisterschaften landete er 2016 jeweils im vorderen Drittel – aus deutscher Sicht ein hervorragendes Ergebnis.

Mit einem Gutschein für einen Surfkurs fing alles an

Auch in diesem Jahr war Kupky wieder bei der WM vertreten. Sein großer Traum ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen. 2012 war Windsurfen kurzzeitig aus dem olympischen Programm gestrichen und durch das zurzeit enorm populäre Kitesurfen ersetzt worden. Sechs Monate später wurde die Entscheidung zwar revidiert, doch die Folgen sind bis heute spürbar: „Die gesamte Förderung wurde gestrichen“, sagt Kupky. Zudem gibt es an der Flatow-Sportschule seitdem keine Plätze für Windsurfer mehr. Viele Talente wechselten zum Segeln, in kurzer Zeit brach eine ganze Generation weg.

Berlins beste Windsurfer wie Felix Kupky sind daher allesamt noch sehr jung, weil sie meist erst nach 2012 mit dem Sport angefangen haben. Der Schöneberger lernte die Grundlagen als Achtjähriger, nachdem seine Mutter einen Gutschein für einen Surfkurs auf Fehmarn zu Weihnachten bekommen hatte. Kupky begleitete sie und war sofort begeistert. Ein Jahr später trat er in Hamburg in den Verein ein, wo die Familie damals noch lebte. Seinen ersten Wettkampf absolvierte er 2014 in Berlin ebenfalls noch im Hamburger Trikot, ehe er sich kurz darauf dem WSeV anschloss.

Trainiert wird auf dem Wannsee. Die Wellen sind dort naturgemäß kleiner als auf dem Meer, doch die wechselnden Winde sind auch für geübte Surfer eine Herausforderung. Zudem herrscht starker Schiffsverkehr mit Segelbooten und Ausflugsdampfern. „Für Anfänger ist das mitunter ziemlich schwierig“, beschreibt Kupky, was für seine Sportart jedoch generell gilt. Man muss viel Geduld mitbringen, bis man das Windsurfen einigermaßen beherrscht. Kupky kann nicht zählen, wie oft er als Schüler ins Wasser gefallen ist. „Da ist schon eine gewisse Frustrationstoleranz gefragt“, sagt er.

Mit bis zu 40 Stundenkilometern über das Wasser unterwegs

Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, auf dem schmalen Brett das Gleichgewicht zu halten. Eine gute Körperspannung ist dafür vonnöten. Kräftige Oberarme sind hilfreich, vor allem, wenn wenig Wind herrscht und die Surfer das Segel deshalb ruckartig vor und zurück bewegen – das sogenannte Pumpen, um mit dem Segel sozusagen selbst Wind zu erzeugen. „Das ist tierisch anstrengend“, erklärt Felix Kupky. Beim Fahren lässt sich die Beanspruchung der Arme dafür durch die Verwendung eines Trapezes, einer Art Sitzhalterung, etwas verringern. Schon in Kupkys Altersklasse erreichen die besten Surfer auf diese Weise Geschwindigkeiten von mehr als 40 Stundenkilometern.

Beim Windsurfen gibt es verschiedene Disziplinen. Kupky nimmt ausschließlich an Regatten teil, bei denen die Fahrer einen mit Bojen markierten Kurs umrunden müssen. Es gibt mehrere Läufe, bei denen jeweils Punkte vergeben werden, und am Ende einen Gesamtsieger – wie beim Segeln. Dabei sind für alle Teilnehmer das gleiche Surfbrett und Segel vorgeschrieben.

Von den neuen Trends hält der junge Mann nicht viel

Weitere Disziplinen sind das Wave­riding, bei dem sowohl die Sprünge über die Wellen als auch die Dauer des Wellenritts bewertet werden, sowie Freestyle, wo bis zu fünf Kampfrichter die Vielfalt, Originalität und Ausführung artistischer Elemente wie Loopings, Drehungen und Sprünge bewerten. Letzteres wird mittlerweile auch auf windstillen Gewässern und sogar auf Flüssen ausgetragen; die Surfer fahren dafür wie beim Wasserskifahren hinter einem Boot her und nutzen die Welle des Motors.

„Das hat für mich aber nichts mehr mit echtem Windsurfen zu tun“, meint Felix Kupky. Auch dem neuesten Trend des Foil-Windsurfens steht der junge Berliner eher kritisch gegenüber. Dort haben die Surfbretter am Ende der Finne eine Tragfläche, die einem Flugzeugflügel ähnelt und durch das darunter und darüber strömende Wasser eine starke Auftriebskraft entwickelt. Der gesamte Rumpf wird aus dem Wasser gehoben – es sieht so aus, als würde der Surfer über dem Wasser schweben. Mit diesen Foilboards lässt sich auch bei weniger Wind noch erheblich schneller fahren.