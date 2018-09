Meister München ist zu clever für die Eisbären

Staub bedeckt den Boden vor und neben der Mercedes-Benz Arena. Draußen nimmt alles seine endgültige Gestalt an, an jeder Ecke wird gewerkelt. Die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnung des Mercedes Platzes in einem Monat laufen auf Hochtouren. Dumpfes Hämmern dröhnt all jenen in den Ohren, die auf dem Weg in die Halle sind.

Viele von ihnen waren vor genau zehn Jahren, am 14. September 2008, schon dabei, als an dieser Stelle gefeiert wurde. Als der EHC Eisbären in eine neue Ära aufbrach, sein erstes Spiel in der brandneuen Arena absolvierte. Was für eine Einweihung, Augsburg mit 11:0 vom Hof gejagt. Ein Sieg, der in Erinnerung bleibt. Der aber nicht noch einmal mit den Fans zelebriert wird beim Jubiläum. Nur in der ersten Spieltagsbroschüre der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) findet sich eine kleine Erwähnung. Als hätte man geahnt, dass es diesmal weniger freudig ausgeht. Mit 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) unterlagen die Eisbären vor 13.030 Zuschauern gegen Red Bull München.

Die neue Saison in der DEL beginnt also so, wie die alte aufgehört hat: mit einer Niederlage gegen den Meister. Was aber kein Fingerzeig sein muss. Die Partie war eine, die beide Mannschaften als Sieger hätte sehen können. Die aber vor allem eines zeigte, dass München es nicht leicht haben wird, als erster Klub der DEL vier Titel in Folge zu gewinnen. Der Vizemeister und mit sieben Titeln Rekordmeister aus Berlin verfügt über ein Team, das dem Dominator der vergangenen Jahre weitgehend ebenbürtig erscheint.

Zu Beginn der Partie waren die Eisbären sogar besser. Sie spielten gefällig nach vorn, hatten einige gute Chancen. Im Tor zeigte der 22-jährige Maximilian Franzreb, dass er seinen Platz als Nummer eins nicht freiwillig hergeben wird. Doch trotz der guten Anfangsphase bei Clément Jodoins Cheftrainer-Premiere in der DEL waren es die Bayern, die in Führung gingen. Maximilian Kastner nutzte eine Unaufmerksamkeit (16.), Konrad Abeltshauser erhöhte sogar, als er frei am langen Pfosten den Puck bekam (25.).

Doch die Berliner offenbarten ihren Kampfgeist. Sie blieben konzentriert, spielten aggressiv nach vorn. Thomas Oppenheimer verkürzte auf 1:2 (31.), musste aber unmittelbar danach nach einem ungeahndeten Check vom Eis – bei Verdacht auf Schlüsselbeinbruch droht ein mehrmonatige Pause. Für den EHC war sein Treffer aber wie ein Signal, noch hartnäckiger die Chancen zu suchen. Verteidiger Florian Kettemer, der zuletzt mit München alle drei Titel gewann, erzielte dabei im DEL-Debüt für die Berliner das 2:2 (38.). Doch ein Überzahltreffer des Titelverteidigers durch Justin Shugg gab dem Spiel schließlich die vorentscheidende Wendung (45.). Zudem verwandelte Abeltshauser noch einen Penaltyschuss (54.). Was den Berlinern nach vielen Strafen in der Vorbereitung einmal mehr zeigte, dass sie ihre Disziplin verbessern müssen, wenn sie ihre Spiele gewinnen wollen.