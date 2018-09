Tischtennis Mit neuen Gesichtern will Eastside zurück an die Spitze

Berlin. Als die Frauen des TTC Eastside Berlin im Januar den deutschen Pokal durch ein 3:1 im Finale gegen Bad Driburg gewannen, holte Nina Mittelham den einzigen Punkt für den Klub aus dem Teutoburger Wald. Danach hat sich viel verändert. Das bis dahin dominierende Team Deutschlands konnte keinen weiteren Titel hinzufügen, weil Shan Xiaona und Kathrin Mühlbach jeweils Mutter wurden und Petrissa Solja eine Pause vom Tischtennis genommen hatte. Jetzt wollen die Berlinerinnen aber wieder angreifen, das Team wurde neu aufgestellt. Die 21 Jahre alte Mittelham etwa spielt nun für Berlin. Die erfahrene Schwedin Matilda Ekholm (36) kam dazu und die erst 15 Jahre junge Diya Chitale. Solja hat sich dem Aufsteiger TSV Langstadt angeschlossen.

Kolbermoor nutzte die personelle Schwächung Berlins

Die Inderin Chitale soll bereits am Sonntag (13 Uhr, Paul-Heyse-Straße) ihr Debüt geben. Zum Start in die neue Bundesligasaison heißt der Gegner ausgerechnet Bad Driburg. „Das erste Spiel gegen seinen alten Verein wird immer von Emotionen getragen“, sagt Mittelham , die sich aber auf die besondere Herausforderung freut. Das Quartett vervollständigen Mühlbach und die Ungarin Georgina Pota, die in ihre elfte Saison für den TTC Eastside geht. Ziel ist nichts anderes als der deutsche Meistertitel. Als Hauptkonkurrent wird die DJK Kolbermoor erwartet, die im Frühjahr die personelle Schwächung Berlins zum ersten Meisterschaftsgewinn nutzte.

Damit das nicht noch einmal passiert, hat sich Eastside viel breiter aufgestellt. Zukünftig sollen die Topspielerinnen auch mehr in Berlin gemeinsam trainieren. Neben dem Gewinn der deutschen Meisterschaft will Eastside in der Champions League, die schon vier Mal gewonnen wurde, „mindestens ins Halbfinale“, wie Präsident Alexander Teichmann formulierte. Auch dafür ist der Verein personell gut vorbereitet. Nur für die internationalen Partien wurde die Chinesin Yuting Gu verpflichtet, Nummer 15 der Weltrangliste. Der Stachel der vergangenen Saison, nur einen Titel geholt zu haben, er scheint tief zu sitzen.