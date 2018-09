Berliner Hockey-Derby wird zum Duell zweier Holländer

Berlin. Normal ist das nicht. Vor ein paar Monaten wurde Rein van Eijk (30), der Trainer des Berliner Hockey-Clubs, gefragt, ob er nicht in seiner Heimat einen Kollegen kenne, der gern in der Bundesliga arbeiten würde. Das Interesse kam ausgerechnet vom TC Blau-Weiss Berlin, der gerade die Rückkehr ins Oberhaus geschafft hatte.

Nun verbindet den etablierten BHC und den aufstrebenden Nachbarn neben dem Hockey vor allem eine gewisse Abneigung, wie das unter Lokalrivalen häufig der Fall ist. An diesem Sonnabend (16 Uhr, Wilskistraße) treffen sie im Berliner Derby aufeinander, das zugleich ein brisantes Kellerduell ist. Denn beide Teams stehen am Tabellenende auf den Rängen elf und zwölf. Egal, wer gewonnen hat, Rein van Eijk wird nach dem Spiel zu Stan Huijsmans (34) rübergehen und ihm die Hand drücken. Das ist der Mann, den er den Blau-Weißen empfohlen hatte.

Ein Niederländer führte Mülheim zum Meistertitel

Holländische Coaches sind gerade ziemlich gefragt in der Liga. Omar Schlingemann führte Uhlenhorst Mülheim zum Meistertitel, van Eijk leistet gute Arbeit beim BHC. Und Hockeytrainer sind knapp in Deutschland, da lag die Anfrage beim Nachbarn nahe. Van Eijk traf Huijs­mans, als er wegen eines Junggesellenabschieds daheim in Eindhoven war. Vorher verabredeten sie sich, denn auch Huijsmans lebte in der Stadt. Die beiden kennen sich seit der Trainerausbildung und haben gemeinsame Freunde.

„Wir nahmen ein paar Drinks“, erzählt van Eijk, „sprachen über Berlin, und so kam eins zum anderen.“ Das Interesse bei Huijs­mans war geweckt, er verhandelte sowieso gerade mit Klubs in Spanien und England, weil er eine neue Hockey-Kultur kennenlernen wollte. Dann kam der Anruf von Blau-Weiss. Bald darauf saß er im Flugzeug nach Berlin, führte an einem Tag fünf Gespräche. „Alles war sehr positiv. So entschied ich herzukommen.“ Eine große Unterstützung dabei: van Eijk. „Rein hat mir sehr geholfen in Berlin, das war sehr nett.“ Seine Mannschaft ist sicher Außenseiter, „aber wir wachsen von Woche zu Woche besser zusammen. Am Sonnabend werde ich alles tun, um mein Team so zu coachen, dass wir drei Punkte bekommen“, sagt Huijsmans.

Die Unterschiede zwischen deutschem und niederländischem Hockey

Es gebe einiges, was die Hockeyspieler Hollands von den Deutschen lernen können – und umgekehrt. Beide Nationen stehen seit Langem an der Weltspitze. Huijsmans war verblüfft über das große taktische Verständnis schon der jungen Spieler hier. „Aber in Holland gibt es mehr Kreativität.“ Van Eijk fasst seine Eindrücke so zusammen: „Das deutsche Spielsystem ist mehr aufs Gewinnen ausgerichtet, das niederländische mehr darauf, Spaß zu haben und gut auszusehen.“ Was sie an der Bundesliga schätzen: Sie gehört (neben der holländischen Hoofdklasse) zu den wenigen, in denen man mit Olympiasiegern arbeiten kann. Zumindest gegen sie antreten.

Der BHC hat so einen. Martin Häner ist Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft und hat als Innenverteidiger schon fünf Treffer erzielt. „Wir haben zuletzt zweimal unentschieden gespielt und uns auch gut weiterentwickelt“, sagt van Eijk, der sich „auf ein großes Derby freut“, möglichst mit 1000 Zuschauern. Um 14 Uhr spielen bereits die Frauen des Klubs gegen die Zehlendorfer Wespen. Ab 11 Uhr laufen in der Regionalliga die zweiten Mannschaften beider Klubs gegeneinander auf – Derby-Alarm an der Wilskistraße. Und danach? „Am Sonnabend“, sagt Huijsmans, „werden wir 60 Minuten Feinde sein. Aber danach sind wir wieder Freunde.“