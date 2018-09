Fußball: Das sind die Begegnungen der 2. Runde im DFB-Pokal 2018/2019

Hertha trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Darmstadt

Hertha trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Darmstadt

In der 1. Runde des DFB-Pokals gab es einige Überraschung: Der amtierende Pokalsieger Eintracht Frankfurt schied gegen den SSV Ulm aus, der VfB Stuttgart flog gegen Hansa Rostock aus dem Turnier, Weiche Flensburg setzte sich gegen den VfL Bochum durch und BSG Chemie Leipzig - einzig verbliebener Fünftligist im Turnier - vermasselte Jahn Regensburg das Weiterkommen. Jetzt wurde die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Wer trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde auf wen?

Der Fußball-Regionalligist SV Sandhausen empfängt Rekordpokalsieger Bayern München. "Unfassbar, wir sind überglücklich und haben das bestmögliche Los bekommen", kommentierte Rödinghausen-Trainer Enrico Maaßen die Auslosung. Vizemeister Schalke 04 tritt bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an. Borussia Mönchengladbach trifft im Bundesliga-Derby auf Bayer Leverkusen, RB Leipzig spielt gegen die TSG Hoffenheim. Weitere Bundesligaduelle sind Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg und FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05. Der SSV Ulm 1846 empfängt Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Der t BSG Chemie Leipzig hofft gegen Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn auf eine Sensation.

Lösbare Aufgabe für Hertha BSC, Kracher für den 1. FC Union

Die beiden Berliner Vertreter müssen in der zweiten DFB-Pokalrunde jeweils auswärts antreten. Hertha bekommt es mit Zweitligist SV Darmstadt 98 zu tun, Union muss wie schon vor zwei Jahren zu Bundesligist Borussia Dortmund. Die zweite Runde wird am 30. und 31. Oktober ausgespielt. Das Finale findet am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.

DFB-Pokalspiele im Liveticker

Für alle, die die Spiele nicht live im Stadion oder im TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost umfassende Informationen zum DFB-Pokal mit Terminen, Statistiken und Livetickern zu allen Spielen. Hier verpassen Sie kein Tor ihres Lieblingsvereins:

>>> Hier geht es zu den Livetickern der 2. Runde DFB-Pokal

Alle Pokalspiele der 2. Runde im Überblick

Erste Bundesliga gegen Erste Bundesliga

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - FSV Mainz 05

Erste Bundesliga gegen Zweite Bundesliga

1. FC Köln - Schalke 04

Borussia Dortmund - Union Berlin

Darmstadt 98 - Hertha BSC

Holstein Kiel - SC Freiburg

Erste Bundesliga gegen Dritte Liga / Amateure

SV Rödinghausen - Bayern München

SSV Ulm 1846 - Fortuna Düsseldorf

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

SC Weiche Flensburg 08 - Werder Bremen

Zweite Bundesliga gegen Zweite Bundesliga

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

Zweite Bundesliga gegen Dritte Liga / Amateure

SV Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn

Weitere Termine: Achtelfinale: 5./6. Februar 2019, Viertelfinale: 2./3. April 2019; Halbfinale: 23./24. April 2019, Finale in Berlin: 25. Mai 2019

Lesen Sie auch:

Kapitän Vedad Ibisevic – Einer wie keiner

Ex-Unioner Skrzybski hofft auf Debüt gegen Hertha

Hertha trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Darmstadt