DEL: Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München live im TV & Stream

Zum Auftakt in die DEL-Jubiläumssaison können sich die Fans gleich auf einen echten Kracher freuen: Am Freitag (14. September, 19.30 Uhr) empfangen die Eisbären Berlin den amtierenden Deutschen Meister EHC Red Bull München zur Neuauflage des Finales der Vorsaison.

Eisbären Berlin gegen Red Bull München live im TV

Das DEL-Match der Eisbären gegen RB München wird im Free-TV ausgestrahlt. Sport1 überträgt die Partie am Freitag (14. September) ab 19.30 Uhr live aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Alle Sport-Fans, die es am Freitagabend nicht vor den heimischen Fernseher schaffen, haben zudem die Möglichkeit, die Partie im Sport1-Live-Stream auf mobilen Endgeräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop zu verfolgen.

Das Spiel der Eisbären im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD von der Telekom übertragen. Telekom-Kunden mit dem Tarif "EntertainTV" erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „Telekom Eishockey“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.telekomeishockey.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel gegen Red Bull München können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena am Freitag (14. September) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich. Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 17 und 70 Euro.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. EHC Red Bull München

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

