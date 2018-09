Handball: Füchse Berlin gegen die TSV Hannover-Burgdorf live im TV & Stream

Sportkoordinator Volker Zerbe: "Jacob Holm ist ein sehr talentierter junger dänischer Spieler. Mich erfreut, dass er über ein wahnsinniges spielerisches Potenzial verfügt. Wir haben schon in der Vorbereitungsphase gesehen, dass er ein wirklicher Gewinn für die Mannschaft ist. Neben dem Charakter auch auf der sportlichen Ebene. Und ich traue ihm eine sehr gute Entwicklung in den nächsten Jahren zu, weil er einfach über das Talent und außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit kann er auch schon in dieser Saison eine der tragenden Figuren werden. Aber er ist neu in der Bundesliga und wird ein wenig Zeit benötigen, um sich zurechtzufinden."