Ein Hoch auf Herthas neue Mitte

Berlin. Ein Hauch von Jahrtausendwende schwingt dieser Tage beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga mit. Hertha BSC liegt dort auf dem dritten Platz, punktgleich mit dem FC Bayern und Wolfsburg. Defätisten werden einwerfen, es handle sich nur um eine Momentaufnahme, schließlich sind erst zwei Spieltage absolviert. Die aber haben gezeigt, dass beim Berliner Bundesligisten derzeit vieles zusammengeht. Ja, es ist etwas im Entstehen – mit Komponenten, die in der vergangenen Saison noch nicht oder nur unzureichend vorhanden waren.

Wenig verwunderlich, dass Trainer Pal Dardai die anstehende Länderspielpause nicht als Phase der Erholung schätzt, sondern als Ärgernis empfindet. „Nach der langen Vorbereitung ist die Pause für uns jetzt nicht gut.“

Rekik fällt gegen den VfL Wolfsburg aus

Rune Jarstein (Norwegen), Ondrej Duda (Slowakei), Javairo Dilrosun (Niederlande U21), Valentino Lazaro (Österreich), Jordan Torunarigha, Arne Maier (beide U21), Florian Baak, Palko Dardai (beide U 20) und Dennis Jastrzembski (U19) werden in den kommenden acht bis zehn Tagen beim Training fehlen. Genau wie Karim Rekik, der sich eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zuzog und beim nächsten Bundesligaspiel am 15. September beim VfL Wolfsburg ausfallen wird. Fraglich ist auch, ob Maximilian Mittelstädt (Sprunggelenks– und Handverletzung) bis dahin fit wird.

Alle drei Pflichtspiele der Saison haben die Berliner gewonnen – und dabei als einziger Bundesligist kein Gegentor kassiert. Das 2:0 beim FC Schalke war dabei der Sieg, der den größten Eindruck hinterließ. Auf einer der national größten Bühnen gelang es Dardai (42), seinen jüngeren, talentierten Kollegen Domenico Tedesco (32) zu übertrumpfen. „Der Trainer hat das taktisch sehr gut gemacht, ein großes Lob dafür“, sagte Herthas doppelter Torschütze Ondrej Duda. Dardai freute sich am Montag noch: „Alles, was wir geplant haben, ist eingetroffen. Damit können wir sehr zufrieden sein.“

Dardai lobt Arne Maier

Herthas Erfolg wurde im Zentrum geboren. Die neue Mitte – Arne Maier, Marko Grujic und Duda – dominierte. Maier machte laut Dardai sein bisher bestes Spiel für Herthas Profis. Das giltebenso für Duda, der in seiner Dreifachrolle als Spielgestalter, Torschütze und Manndecker Schalkes Sebastian Rudy ein schlimmes Debüt bereitete. Auf Schalker Seite stellte sich schon früh eine Ohnmacht ein, die Tedesco der Mannschaft nicht nehmen konnte.

„Wir haben im Zentrum nichts gehabt, weil Hertha da eine klare Manndeckung spielte“, sagte Schalkes Trainer. Hinterher hieß es, Hertha hätte mit der Vorgabe, einen Mann gegen Rudy abzustellen, altbacken gespielt. In Wahrheit hatte Dardai nur die erfolgreichere Strategie gewählt. Maier, Grujic und Duda wirbelten durch die Mitte, ihre Laufleistung war höher als die der Kontrahenten Rudy und Bentaleb. Die numerische Überlegenheit nutzten die drei Berliner gegen die flügellastig agierenden Schalker geschickt. Hatte Schalke den Ball, schob sich entweder Duda oder Grujic neben Maier, um als zweiter Sechser abzu­sichern. Beim eigenen Spielaufbau kippte ihr Dreieck dann, Grujic zog es neben Duda, sodass Maier oder die Innenverteidiger eine Option mehr anzuspielen hatten.

Dilrosun sorgt für mehr Rasanz

Mit Duda in Topform und dem aus Liverpool ausgeliehenen Grujic verfügt Hertha im Zentrum über jene fußballerische Qualität, die dem Team vorige Saison noch fehlte. „Alle sind sehr passsicher. Wir haben viele gute Bälle im richtigen Moment gespielt“, sagt Dardai. In der jüngeren Vergangenheit war Herthas Spiel in diesem Bereich noch von mehr von Physis geprägt. Fabian Lustenberger kam gegen Schalke erst in der zweiten Hälfte zum Einsatz, Per Skjelbred stand zum zweiten Mal in Folge gar nicht im Kader.

Auch außerhalb ihrer spielerischen Fähigkeiten ergänzen sich Duda, Maier und Grujic hervorragend. Letzterer kann mit seinen 1,91 Metern Körpergröße und entsprechender Präsenz den Gegner beeindrucken. „Er kommt an viele Bälle. Meistens hat er einen Fuß dazwischen“, sagt Dardai. Maier verfügt schon mit 19 Jahren über viel Übersicht, Duda hat Geschwindigkeit und Ideen. Ohnehin ist Herthas Spiel rasanter geworden. Javairo Dilrosun, früh für Rekik eingewechselt, feierte ein gelungenes Bundesliga-Debüt. Seinem Tempo konnte Gegenspieler McKennie selten folgen. „Wir wollten offensiv wechseln. Dass mit Karim ein Verteidiger raus musste, war egal.“ Auch diese Entscheidung ­Dardais ging am Ende voll auf.

Kieztraining beim TSV Mariendorf

Nach längerer Pause lässt Hertha BSC die Tradition des Kieztrainings wieder aufleben. An diesem Dienstag trainieren die Profis ab 16 Uhr anderthalb Stunden auf der Anlage des TSV Mariendorf in Tempelhof-Schöneberg (Rixdorfer Str. 130). Fans können Autogramme sammeln. Es wird ein Kids-Club mit mehreren Stationen angeboten, der Mannschaftsbus ist zu besichtigen. Im Oktober ist ein nächster Kieztraining-Termin vorgesehen.