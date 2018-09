Tennis Angelique Kerber verliert in der dritten Runde der US Open

New York. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist in der dritten Runde der US Open in New York ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Kiel unterlag der Slowakin Dominika Cibulkova nach 2:13 Stunden 6:3, 3:6, 3:6.

Kerber kassierte gegen die Nummer 29 der Setzliste die sechste Niederlage im 13. Aufeinandertreffen. Damit sind bereits in der ersten Woche alle deutschen Spielerinnen in Flushing Meadows gescheitert.