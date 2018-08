Ittlinger/Behrens sagen Topstars den Kampf an

Während 20 Jahren im Sand, in denen er mehrere Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften einheimste, hat Kay Matysik (38) alle Höhen und Tiefen seines Sports erlebt. Der dreimalige Beachvolleyballer des Jahres bekam wegen seiner in allen Lagen stets trockenen analytischen Art in der Szene den Spitznamen „Ernst“ verpasst. Umso mehr überrascht die Euphorie, wenn er nun über seine erste Saison als Profitrainer redet: „So viele Ziele auf einmal habe ich noch nie erreicht“, sagt Matysik zur Arbeit mit Sandra Ittlinger (24) und Kim Behrens (25).

Das Duo hat sich seit dem Umzug nach Berlin in nicht einmal zwölf Monaten auf Platz 16 der Weltrangliste vorgearbeitet, obwohl es ohne den Status eines Nationalteams trotz kurzfristig erteilter Erlaubnis nicht an allen hochwertigen Turnieren der Weltserie teilnahm. Der Abstand zu Nationalteams wie Karla Borger/Margareta Kozuch (Rang 15) und Victoria Bieneck/Isabel Schneider (Platz 10) ist dennoch nur noch marginal, das wollen beide auch bei den Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Timmendorfer Strand beweisen. „Wir möchten da schon eine Medaille gewinnen“, sagt die Psychologie-Studentin Sandra Ittlinger. Nachdem die diesjährige Topspielerin Chantal Laboreur am Donnerstag ebenso verletzt absagte wie Olympiasiegerin Kira Walkenhorst, ist womöglich noch mehr drin am Final-Sonntag (Prosieben Maxx überträgt ab 10 Uhr live).

Es wäre ein schöner Abschluss der ersten gemeinsamen Saison mit vielen Entbehrungen und Reisekilometern auf vier Kontinenten, aber auch insgesamt 13 Platzierungen in den Top 10. „Man sieht, dass es sich lohnt zu investieren. Das Erreichte gibt uns die nötige Motivation für die kommenden Aufgaben“, sagt Behrens, dem Matches am berühmten Manly Beach von Sydney ebenso besonderen Spaß bereiteten wie Centre-Court-Spiele vor 8000 Zuschauern beim Major-Turnier in Wien. Rund 80.000 Euro hat beide die Saison gekostet. Das über Eigenbeitrag und Sponsorengelder hinaus eingespielte Preisgeld wurde übrigens sofort reinvestiert. Inzwischen hat das Team in Wito Krüger einen weiteren Trainer engagiert, demnächst sollen noch Physiotherapeut und Yogalehrer hinzukommen. „Wir wollen uns noch professioneller aufstellen. Schließlich können wir uns auch abseits des Courts noch deutlich mehr entwickeln als andere Teams“, sagt Behrens und gibt die WM-Teilnahme 2019 in Hamburg als Ziel aus. Anders als andere deutsche Teams verabschieden sich Ittlinger/Behrens nach der Deutschen Meisterschaft auch nicht in den Urlaub, sondern planen für Oktober schon wieder Reisen nach China und Las Vegas, weil dort vergebene Turnierpunkte dann schon zur Olympia­qualifikation für Tokio 2020 zählen.

Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) förderte Ittlinger/Behrens bislang nur als Perspektivkader für 2024, aber womöglich führt die erfolgreiche Entwicklung bald zu einem Umdenken. Trainer Matysik glaubt so ode r so daran, dass seine Spielerinnen bald weitere Schritte nach vorn machen. „Sandra und Kim haben zwar international jede Qualifikationsrunde überstanden, aber besonders am dritten oder gar vierten Turniertag fehlte einfach noch Erfahrung. Wenn aber alles gut läuft, machen sie irgendwann mal alles besser als ich früher.“ Dieser Trainer hat große Ziele, ganz im Ernst.