RB Leipzig zittert sich gegen Luhansk nach Europa

Leipzig. Durch einen verwandelten Elfmeter in der 90. Minute erreichte Fußball-Bundesligist RB Leipzig die Gruppenphase der Europa League. Das Team von Trainer Ralf Rangnick setzte sich durch den Strafstoß von Emil Forsberg im Play-off-Rückspiel gegen Sorja Luhansk mit 3:2 (1:1/Hinspiel 0:0) durch.

Elfmeterschütze Forsberg sagte: „Wir sind alle sehr erleichtert, dass wir für uns und vor allem auch für die Fans die Gruppenphase klarmachen konnten.“

Vor 26.000 Zuschauern lag der Favorit in der zweiten Hälfte mit 1:2 zurück. Die Gäste hatten nach dem 1:0 von Timo Werner (7.) die Partie durch Tore von Rafael (35.) und Artem Gordijenko (48.) gedreht. Doch Jean-Kevin Augustin (69.) und Forsberg sorgten für ein RB-Happyend.

RB-Spieler Konrad Laimer sagte: „Wir haben es spannender gemacht, als geplant. Aber wir haben unser Ziel erreicht und freuen uns nun auf die Auslosung der Gruppen am Freitag und ein paar tolle Gegner.“

Somit steht mit Leipzig ein zweiter RB-Vertreter in der Gruppenphase. Am Vorabend hatte Red Bull Salzburg gegen Roter Stern Belgrad (0:0/2:2) zum elften (!) Mal in Folge den Einzug in die Champions League verpasst und startet in der Europa League. Zudem aus der Bundesliga dabei: Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Auslosung findet an diesem Freitag um 13 Uhr statt (LIVE bei DAZN und uefa.com).

( BM )