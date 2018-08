Eis im Tuch statt Eis am Stiel: Novak Djokovic kühlt während eines Seitenwechsels sein Gesicht. Nach dem Match äußerte er Kritik an den Veranstaltern

Gluthitze bringt die Tennis-Elite in New York beim letzten Grand Slam des Jahres körperlich und mental ans Limit.

US Open Tennis in New York: „Es ging nur noch ums Überleben“

New York. Die tropische Hitze mit 36 Grad im Schatten und extrem hoher Luftfeuchtigkeit lässt die Tennisprofis bei den US Open in Flushing Meadows leiden. So sehr, dass die Turnierleitung neuerdings Spielunterbrechungen erlaubt, damit Spieler in der Kabine ins Eisbad steigen können. „Es fühlte sich an, als würde der Körper kochen, das Hirn, einfach alles“, sagte Novak Djokovic nach seinem Erstrundenmatch.

Und so saßen sie dort, der knallrot angelaufene Djokovic und sein völlig ausgelaugter Kontrahent Marton Fucsovic, vor dem vierten Satz und mitten im Spiel, das der Serbe letztlich mit 6:3, 3:6, 6:4 und 6:0 gewann. „Es ging nur noch ums Überleben“. sagte Djokovic anschließend. Zwischenzeitlich hatte er sich einen Eimer auf den Platz bringen lassen, für den Fall, dass er sich übergeben muss. Der zweimalige US-Open-Sieger stieß an seine Grenzen – und forderte von den Organisatoren deshalb spätere Ansetzungen. Zudem kritisierte der einstige Weltranglisten-Erste die neue 25-Sekunden-Regel vor dem Aufschlag, weil sie gerade bei diesen extremen Bedingungen kaum Zeit zum Durchschnaufen lasse – zehn Minuten im Eiswasser hin oder her.

Nur Zverev bleibt „cool“

Fünf Spieler mussten bislang ihre Partien wegen der Hitze abbrechen. Weitere litten unter Krämpfen. „Man kann glücklich sein, wenn man so einen Tag übersteht“, sagte der vom Schweiß durchnässte Roger Federer. Für die Europäer sei es besonders hart, weil sie ein solches Klima nicht gewohnt seien, so der Schweizer. Sein japanischer Gegner, den er 6:2, 6:2 und 6:4 besiegte, dürfte das mit Argwohn hören.

Alexander Zverev schien das Wetter dagegen kaum zu beeinflussen. In nur einer Stunde und 36 Minuten setzte sich der gebürtige Hamburger gegen den Kanadier Peter Polansky durch. Für ihn sei „alles okay“ gewesen, meinte Zverev nach dem 6:2, 6:1, 6:2, das zugleich die Premiere seines neuen Trainers und Tennis-Legende Ivan Lendl war. Einerseits ist der 21-Jährige aber durch das Training in Florida auch schwül-heiße Temperaturen gewohnt. Andererseits konnte er sein Erstrunden-Match im Schatten austragen.

Im Gegensatz zu Angelique Kerber. Die pflichtete Djokovic nämlich bei, auch bei ihr sei es „ein bisschen ums Überleben“ gegangen. „Schlimmer geht es nicht“, und „manchmal kann man sich kaum noch aufs Tennis konzentrieren, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist“, schilderte die Wimbledon-Siegerin.

Veranstalter lassen die Dächer trotz allem offen

Dabei wäre es so einfach, diese gesundheitsgefährdende Tortur zu lindern. Das 22.547 Menschen fassende Arthur-Ashe-Stadion verfügt seit 2016 über ein verschließbares Dach. Genauso wie das dieses Jahr eröffnete Louis-Armstrong-Stadion mit 9600 Sitzplätzen. Doch für die Veranstalter kommt Hallentennis trotz der Hitze genauso wenig infrage wie Andrea Petkovic’ Wunsch „von einem netten Mann von einer Ecke in die andere getragen zu werden“ in Erfüllung ging. Und so verlor sie in der brütenden Mittagshitze knapp gegen die Lettin Jelena Ostapenko. Unterdessen ist für alle verbliebenen Spieler endlich Besserung in Sicht: Am Donnerstag sollen Gewitter kühle Luft nach New York tragen.

( BM )