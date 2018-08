Die Bundesliga hat beim Videoassistenten nichts dazugelernt

Berlin. Was Sie am ersten Bundesliga-Wochenende verpasst haben? Nun, aus Sicht des britischen Sportjournalisten Jonny Walsh nur eine Szene. Als Zusammenfassung twitterte er ein Foto eines Schiedsrichters, der an der Seitenlinie auf einen Monitor starrt. Sein irischer Kollege Ronan Murphy machte sich sogar die Mühe, ein neues Liga-Logo zu kreieren, auf dem er die markante Silhouette eines Spielers gegen jene eines Unparteiischen tauschte – natürlich beim Blick auf den Bildschirm. Bitter, aber wahr: Die Weltmeisterliga a.D. verkommt zum Gespött des Fußballs.

Hierzulande ist Fans und Verantwortlichen das Lachen schon am ersten Spieltag vergangenen. Grund dafür waren die zahlreichen Einsätze des Videoassistenten, allein neun in den fünf Spielen am Sonnabendnachmittag. Schlimmer noch: Die Einmischungen aus dem Kölner Keller schufen nur selten Klarheit, sondern stifteten Irritation und Unmut. Ex-Schiedsrichter Jochen Drees, ab Oktober Videochef des Deutschen Fußball-Bundes, gab zu: „Viele Sachen sind einfach nicht gut gelaufen.“ Eine euphemistische Beschreibung.

Hertha-Trainer Dardai sieht es gelassen

Egal ob man nach München oder Freiburg blickte, nach Wolfsburg oder Berlin, überall herrschte Unverständnis über den Umgang mit dem Videoassistenten. Hertha-Coach Pal Dardai zählte zu den wenigen, die gelassen blieben, dabei hätte er nach dem umstrittenen Handelfmeter gegen sein Team durchaus Grund zur Klage gehabt. „Ich akzeptiere alle Entscheidungen des Videoassistenten“, sagte er, „es wird immer Szenen geben, über die man streiten kann.“ Bei vielen anderen war der Puls da noch immer auf 180. Am prägnantesten fasste wohl Schalkes Manager Christian Heidel das allgemeine Unbehagen zusammen. Sein Vorwurf gegen die Assistenten in Köln: „Absoluter Aktionismus!“

Tatsächlich dreht sich die Debatte weniger um einzelne Entscheidungen, sondern um die Grundsatzfrage, wann der Videoassistent zum Einsatz kommen soll. Ein Problem, das verwundert, schließlich hatte die Weltmeisterschaft beispielhaft gezeigt, wie der Videoassistent zur Bereicherung werden kann, statt zum Ärgernis. Getreu dem Motto „weniger ist mehr“ übten sich die Assistenten in Russland in Zurückhaltung, griffen nur bei klarsten Fehlentscheidungen ein und überließen die Graubereiche den Feldschiedsrichtern. Ein Kurs, der auch beim DFB gelobt wurde.

Schiedsrichter auf dem Feld soll wieder deer Chef werden

Umso unverständlicher nun der verkorkste Saisonstart, bei dem die Assistenten alles richtig machen wollten, schon damit aber völlig falsch lagen. Als hätte es die Lehren der Vergangenheit nie gegeben, brachten sie ihre Kollegen mit zahlreichen Interventionen in die Bredouille. Ein Armutszeugnis.

Einziger Hoffnungsträger bleibt der kommende starke Mann im Reich der Bildschirme. „Das Wort heißt Videoassistent und nicht Videoschiedsrichter“, betonte Jochen Drees: „Der Schiedsrichter auf dem Platz ist der Chef, dafür müssen wir die Beteiligten noch mehr sensibilisieren.“ Langweilig wird ihm in seinem Job wohl nicht werden.