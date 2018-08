Vom Flachland bis zur großen Tour

Maurice Ballerstedt will Profi-Radsportler werden. Weit entfernt ist er davon nicht mehr.

Berlin. Als Maurice Ballerstedt noch ein Kind war, konnte er sich kaum vorstellen, dass er eines Tages auf einem Rennrad sitzen würde. Sein Vater hatte zwar eines in der Garage stehen, doch wirkte dieses auf den Jungen derart riesig, dass er sich fragte, wie er jemals hinaufklettern soll. Doch seine Neugier war geweckt und wurde größer, als Ballerstedt im Fernsehen die Übertragungen der Tour de France mitverfolgte. Trotzdem sollte es noch eine Weile dauern, bis er selbst zum ersten Mal an einem Rennen teilnahm.

Das lag nicht daran, dass er keine Begabung hatte. Vielmehr verbietet es die Straßenverkehrsordnung Kindern bis acht Jahren, beim Fahrradfahren die Straße zu benutzen, selbst wenn es sich dabei um eine Rennveranstaltung handelt. Dem Radsport mag dadurch so manches Talent entgangen sein, das sich stattdessen für einen anderen Sport entschieden hat. Auch Ballerstedt hatte zuvor schon Fußball, Schwimmen und Karate ausprobiert, doch seine große Leidenschaft wurde das Fahrradfahren. Im Sattel verspürt er ein Gefühl der Freiheit. Heutzutage bricht er schon frühmorgens auf, wenn die Straßen noch verwaist sind – von Grünau aus geht es dann nach Schönefeld, Königs Wusterhausen oder Mellensee, vorbei an kleinen Dörfern in Brandenburg. „Radfahren bildet“, sagt er, „da lernt man viele neue Orte kennen.“

Tausende Kilometer für den Erfolg

Am liebsten trainiert der 17-Jährige allein. Er verzichtet bewusst darauf, in einer Gruppe aufzubrechen und einen Teil der Strecke dann im Windschatten seiner Teamkollegen zurückzulegen. „Allein ist es am effektivsten“, meint er. Mehrere tausend Kilometer fährt er im Monat. „Erfolg ist keine Sache von Glück, sondern von dauerhaftem Training“, erklärt Ballerstedt. Mit dieser Einstellung hat es der Sportler des SC Berlin schon weit gebracht.

In der Bundesliga liegt er bei den Junioren momentan auf Rang zwei. Mit einem vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Einzelzeitfahren konnte er am vergangenen Wochenende weitere Punkte für die Rangliste sammeln. Damit steigen auch seine Chancen, für die Weltmeisterschaften Ende September in Innsbruck nominiert zu werden. Zudem hat der Berliner die Hoffnung, dass bald ein Profiteam auf ihn aufmerksam wird.

Ein Profi-Team hat er sich bereits ausgeguckt

„Ich würde gern für das Development Team Sunweb fahren“, sagt er – seiner Meinung nach eines der besten Nachwuchsteams weltweit. „Wenn man dahin erst einmal den Sprung geschafft hat, stehen die Chancen gut, dass man später auch bei den Erwachsenen mitfahren darf“, sagt Ballerstedt. Für das Sunweb-Profiteam fahren unter anderem der Berliner Simon Geschke und Tom Dumoulin (Niederlande), der Zeitfahr-Weltmeister und Tour-de-France-Zweite von 2018.

Sein Idol ist jedoch ein anderer Berliner: Maximilian Schachmann, der vor der Profikarriere für den gleichen Verein startete. Der jetzige Quick-Step-Fahrer hatte im Mai eine Etappe beim Giro d’Italia gewonnen und kämpft gerade bei der Deutschland-Tour um den Sieg. „Wir sind uns vom Körperbau und auch fahrerisch sehr ähnlich“, sagt Ballerstedt. „Das macht mir Mut, dass ich es auch schaffen kann.“

Genau wie Schachmann glaubt der Schüler nicht, dass man als Fahrer aus dem Berliner Flachland im Nachteil ist: „Klar kann man das Berghochfahren im Gebirge besser üben. Aber die Hälfte des Trainings rollt man dort eben auch einfach nur bergab. In Berlin muss man dagegen durchgehend treten.“

Wie aus seinem Nachteil ein Trumpf wurde

Im Wettkampf hat es Maurice Ballerstedt gern ein bisschen hügelig. „Ich mag harte Rennen“, sagt er. Im Mai siegte er auf profilierter Strecke beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt (ehemals „Rund um den Henninger Turm“) in der Juniorenklasse. Ballerstedt besitzt die Fähigkeit, ein Rennen zu lesen. „Ich kann ganz gut abschätzen, wann man eine Ausreißergruppe ziehen lassen kann und wann die entscheidende Attacke kommt“, sagt er. Dieses Wissen stammt noch aus einer Zeit, als er noch nicht zu den stärksten Fahrern im Feld gehörte. „Damals habe ich gelernt, schlau zu fahren, weil ich mit meinen Kräften haushalten musste“, erzählt er.

Längst hat sich der vermeintliche Nachteil in einen Trumpf verwandelt. Seinem Traum von der Tour de France ist der Berliner jedenfalls schon ein ganzes Stück nähergekommen. Noch mehr hat es ihm aber ein anderes Rennen angetan: Der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix nämlich, ein Höllenritt übers Kopfsteinpflaster.

„Es ist eine monströse Strecke, ein Wahnsinnsrennen“, meint der 17-Jährige. Ein Ort, an dem Legenden geboren werden. „Es ist mein großes Ziel, einmal Paris-Roubaix bei den Erwachsenen zu gewinnen“, sagt Ballerstedt. Bereits im nächsten Jahr will er im U19-Wettbewerb einmal kosten, wie sich ein solcher Sieg anfühlt.