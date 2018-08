Handball: Füchse Berlin gegen den TSV GWD Minden live im TV & Stream

Handball: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin den TSV GWD Minden

Duell in der HBL: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin den TSV GWD Minden. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Verpatzter Saisonstart: Die Füchse Berlin sind mit einer Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen in die neue Handball-Bundesliga-Saison gestartet. „Mit nur 18 Toren kannst du kein Spiel gewinnen, das ist miserabel“, grantelte Füchse-Coach Petkovic nach der Pleite. „Wir haben viele Bälle verworfen und freie Würfe vergeben. Göppingen hat dieses Spiel verdient gewonnen.“

Für Petkovic und sein Team gilt es, rasch die Lehren aus der Pleite zu ziehen, denn die kommenden Aufgaben habe es in sich. Im ersten Heimspiel der neuen Saison wartet am Donnerstagabend Minden (30. August, 19 Uhr). Es folgt die Partie gegen Meister Flensburg (4. September). Bei der letzten Begegnung der Füchse gegen Minden im März diesen Jahres konnten sich die Berliner relativ souverän mit 40:31 (23:15) durchsetzen.

Frisch Auf Göppingen gegen Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen Minden kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (30. August) um 18.30 Uhr. Ab 19.00 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Heimspiel der Füchse gegen Minden können online auf Internetseite der Füchse erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (30. August) um 19.00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. TSV GWD Minden

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Füchse-Sportkoordinator Volker Zerbe erklärt die Neuzugänge

Füchse-Geschäftsführer Hanning:„Wir haben Hunger auf mehr“

Füchse Berlin im Pokal-Achtelfinale gegen Minden