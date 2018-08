DFB-Pokal: SC Paderborn 07 gegen FC Ingolstadt 04 live im TV & Stream

Am Montag empfängt der SC Paderborn 07 in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Ingolstadt 04

1. Runde im DFB-Pokal: Am Montag trifft der SC Paderborn auf den FC Ingolstadt 04. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Die Bundesliga startet am 24. August 2018

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Montag (20. August, Anstoß 18:30 Uhr) trifft der SC Paderborn auf den FC Ingolstadt 04

Für die Oberbayern aus Ingolstadt sind die Ostwestfalen "alte Bekannte". Die Paarung gab es bereits in der letzten Pokalsaison. Nur ungern erinnern sich die FCI-Fans an das Spiel: Der SC Paderborn setzte sich im Achtelfinale mit 1:0 durch. Zum erneuten Aufeinandertreffen stellte SCP-Manager Markus Krösche fest: "Ein guter Gegner, der sich gut verstärkt hat. Aber ich sehe auch für uns gute Möglichkeiten."

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel SC Paderborn gegen FC Ingolstadt 04 exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Montag (20. August) um 18.15 Uhr. Ab 18.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie in die Benteler Arena.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

SC Paderborn gegen FC Ingolstadt 04: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel SC Paderborn gegen FC Ingolstadt 04 live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: SC Paderborn vs. FC Ingolstadt 04