DFB-Pokal: Energie Cottbus gegen den SC Freiburg live im TV & Stream

Am Montag empfängt Energie Cottbus in der ersten Runde des DFB-Pokals den SC Freiburg

1. Runde im DFB-Pokal: Am Montag trifft der SC Freiburg auf Energie Cottbus. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Die Bundesliga startet am 24. August 2018

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Montag (20. August, Anstoß 18:30 Uhr) trifft Energie Cottbus auf den SC Freiburg.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

"In sportlicher Hinsicht eine schwierige Aufgabe. Wir sollten bescheiden bleiben und die Kirche im Dorf lassen - immerhin ist Freiburg Bundesligist", erklärt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. Der frischgebackene Drittligisten Energie Cottbus scheiterten das letzte Mal knapp in der ersten Runde am VfB Stuttgart (3:4 n. E.). Für die Breisgauer war im Achtelfinale Schluss gegen Werder Bremen (2:3).

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel Energie Cottbus gegen den SC Freiburg exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Montag (20. August) um 18.15 Uhr. Ab 18.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie ins Stadion der Freundschaft.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2018/19 im TV

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Energie Cottbus gegen den SC Freiburg: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel Energie Cottbus gegen den SC Freiburg live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Energie Cottbus vs. SC Freiburg