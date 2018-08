DFB-Pokal: TSV 1860 München gegen Holstein Kiel live im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (19. August, Anstoß 18:30 Uhr) trifft der TSV 1860 München auf Holstein Kiel.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Während Holstein Kiel als Zweitligadritter gegen den VfL Wolfsburg den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, kämpfte sich der TSV 1860 München über die Relegation in die 3. Liga. Obwohl die KSV also nur eine Liga höher spielt, sieht 60-Kapitän Felix Weber sein Team im Pokalduell als "krassen Außenseiter". Der 23-Jährige weiß allerdings, dass im engen und stimmungsvollen Stadion an der Grünwalder Straße mitten in Giesing "alles möglich" ist.

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel TSV 1860 München gegen Holstein Kiel exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Sonntag (19. August) um 18.15 Uhr. Ab 18.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie ins Stadion an der Grünwalder Straße.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2018/19 im TV

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

TSV 1860 München gegen Holstein Kiel: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel TSV 1860 München gegen Holstein Kiel live und verpassen Sie kein Tor.

