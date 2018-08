DFB-Pokal: Weiche Flensburg 08 gegen VfL Bochum live im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (19. August, Anstoß 15:30 Uhr) empfängt Weiche Flensburg 08 gegen VfL Bochum

Vierte gegen Zweite Liga – eigentlich eine klare Sache, aber so groß sind die Unterschiede vielleicht gar nicht. „Fast hätten beide Mannschaften gemeinsam in der 3. Liga gespielt“, stellte Weiche-Flensburg-Geschäftsführer Harald Uhr fest. Bochum schwebte in der vergangenen Saison lange in Abstiegsgefahr und Weiche Flensburg 08 scheiterte in den Aufstiegsspielen nur knapp an Energie Cottbus (2:3, 0:0). Uhr freute sich vor allem, dass man im eigenen Manfred-Werner-Stadion spielen kann, denn "da gehören wir hin". Und mit einem Augenzwinkern fügte er an: "Wichtig ist ja auch, auf wen wir in der zweiten Runde treffen."

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel Weiche Flensburg 08 gegen den VfL Bochum exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Sonntag (19. August) um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie ins Manfred-Werner-Stadion.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Weiche Flensburg 08 gegen VfL Bochum: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel Weiche Flensburg 08 gegen den VfL Bochum live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Weiche Flensburg 08 vs. VfL Bochum