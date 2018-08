DFB-Pokal: Viktoria Köln gegen RB Leipzig live im TV & Stream

Am Sonntag empfängt Viktoria Köln den RB Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/2019

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (19. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft Viktoria Köln auf den RB Leipzig.

RB Leipzig will am Sonntag beim Regionalligisten Viktoria Köln seine Pokalbilanz aufpolieren. Seit ihrem Bestehen sind die "Roten Bullen" noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Im vergangenen Jahr war in der zweiten Runde gegen Rekordpokalsieger FC Bayern München Schluss (5:6 n.E.), die Saison davor in der ersten Runde gegen den Ost-Rivalen Dynamo Dresden (6:7 n.E.). "Bis jetzt haben wir uns nicht gerade als pokaltauglich erwiesen." warnt RB-Coach Ralf Rangnick sein Team vor dem Erstrundenduell. "Die Partie wird kein Selbstläufer. Viktoria ist ein starker Gegner, der in der Offensive viele Qualitäten hat und in der Defensive auf viel Erfahrung setzen kann."

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel Viktoria Köln gegen RB Leipzig exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Sonntag (19. August) um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie im Sportpark Höhenberg.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel Viktoria Köln gegen RB Leipzig live und verpassen Sie kein Tor.

