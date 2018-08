DFB-Pokal: Karlsruher SC gegen Hannover 96 live im TV & Stream

Am Sonntag empfängt der Karlsruher SC Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals 2018/2019

1. Runde im DFB-Pokal: Am Sonntag trifft der Karlsruher SC auf Hannover 96. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Die Bundesliga startet am 24. August 2018

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonntag (19. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft der Karlsruher SC auf Hannover 96.

"Das ist sicherlich eines der schwierigeren Lose", kommentierte André Breitenreiter die Pokalauslosung. Der 96-Coach erinnerte daran, dass der KSC erst in der Relegation am Aufstieg gescheitert und für ihn daher ein "gefühlter Zweitligist" ist. Anders als der KSC, der bereits vier Ligaspiele absolvierten, wird es für den Bundesligisten am Sonntag ein Kaltstart.

Dennoch ist Hannover 96 auch auswärts der Favorit. "Wir wollen in die zweite Runde einziehen", sagte Breitenreiter unmissverständlich. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem KSC und Hannover 96 gab es im März 2017 in der 2. Liga. Damals gewann Außenseiter Karlsruhe als Tabellen-17. gegen die zweitplatzierten Gäste überraschend mit 2:0.

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel Karlsruher SC gegen Hannover 96 exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Sonntag (19. August) um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie nach Karsruhe.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Karlsruher SC gegen Hannover 96: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel Karlsruher SC gegen Hannover 96 live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Karlsruher SC vs. Hannover 96