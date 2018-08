Motorbootrennen in Grünau feiert sein 25. Jubiläum

Berlin. Zum Jubiläum darf es ruhig etwas Besonderes sein. Ein wenig Formel-1-Flair, eine Titelentscheidung über vier Durchgänge in der Formel R-1000, dazu acht Rennen zur Deutschen Meisterschaft der Klassen Formel 4 und Formel 5. Und als optische Leckerbissen Auftritte historischer Rennboote und der extrem spektakulären Thundercats. Das Programm bei der 25. Auflage des Internationalen ADAC-Motorbootrennens auf der Regattastrecke in Grünau ist auf nationaler Ebene kaum zu toppen.

Anteil daran hat Deutschlands einziger Formel-1-Fahrer, Mike Szymura. Der Berliner wird sich und sein mehr als 400 PS starkes und bis zu 230 km/h schnelles Boot nicht nur an Land sondern auch auf dem Wasser präsentieren. „Für mich ist Grünau so etwas wie mein sportliches Wohnzimmer. Ich habe hier tolle Siege und Meisterschaften gefeiert. Und ich freue mich natürlich über die Möglichkeit, mein Formel-1-Boot in Aktion zeigen zu dürfen“, sagt er. Gleichzeitig will der 24-Jährige die Gelegenheit nutzen, Kontakte zu möglichen neuen Sponsoren zu knüpfen.

Auch für das Team von Peter Heibuch sieht es gut aus

Nach einer Seuchensaison 2017 („Was kaputt gehen konnte ging kaputt“) steht der mehrmalige Europameister vor einem neuen Erfolgserlebnis. Lokalmatador Heibuch liegt in der Kategorie R-1000 mit 700 Punkten vor Patrick Zdralek aus Oberursel, der 569 Zähler gesammelt hat. Ein Blick beim Finale um die Internationale Deutsche Meisterschaft lohnt sich auf den Briten Jim Noone, der mit 184,70 km/h den Geschwindigkeitsweltrekord der in der Regel von Motorrad-Motoren angetriebenen Boote hält.

Ganz oben auf das Meisterschaftstreppchen zieht es Routinier Uwe Brettschneider in der Formel 4. Der Berliner belegt nach dem ersten Saisonrennen Platz zwei (300 Punkte) hinter Uwe Schwarick (Königs Wusterhausen, 400). Das Punkteschema bei den Motorbooten sieht wie folgt aus: 400, 300, 225, 169, 127, 95, 71, 53, 40, 30 für die Ränge eins bis zehn. Mehr als einen Blick wert ist das Geschehen in der Thundercat-Klasse auf dem Langen See. Gefahren wird mit vier Meter langen Schlauchbooten. Im Boot sitzen zwei Piloten. Einer steuert und gibt Gas, der andere sorgt für die nötige Gewichtsverlagerung. 15 Teams haben sich angemeldet. Für 2019 sind Meisterschaftsläufe auf dem Berliner Traditionskurs im Gespräch. Das Jubiläumswochenende beginnt am Sonnabend ab 13 Uhr, am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter. Die Tickets kosten zwischen drei und acht Euro.

( Matthias Brzezinski )