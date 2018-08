Die Wikinger erobern den Strand

Hamburg. Als Christian Sorum im Juni 2016 seine erste Europameisterschaft spielte, fiel der damals 20-Jährige sofort auf. Der Beachvolleyballspieler aus Norwegen beeindruckte mit harten Aufschlägen, viel Übersicht und nahezu fehlerfreiem Spiel. Das bekam auch der Berliner Kay Matysik zu spüren. Vor zwei Jahren schied er gegen den damals an Rang 25 gesetzten Sörum und dessen damaligen Partner Kvamsdal Morten in der ersten K.o.-Runde der EM aus und verpasste anschließend die Qualifikation für die Olympischen Spiele.

Matysik hat seine Karriere inzwischen beendet, Sörum hingegen gehört die Zukunft. Heute ist er 22 Jahre alt und führt mit seinem Partner Anders Mol (21) nun sogar die Weltrangliste an. Das Duo hat zuletzt die Fünf-Sterne-Turniere in Gstaad und Wien sowie die Europameisterschaft gewonnen. Beim World Tour Finale in Hamburg, wo noch bis zum Sonntag die besten zehn Frauen- und Männerteams der Welt um den Titel und ein Gesamtpreisgeld von 800.000 US-Dollar kämpfen, sind die Norweger die Favoriten. Sie können das jüngste Duo werden, das jemals das Saisonfinale gewinnen konnte– und das bei ihrer ersten Teilnahme.

„Ich bin sehr angetan von den beiden“, sagt Matysik. „Die Konstanz in den jungen Jahren überrascht mich, und der Block von Anders Mol ist unwahrscheinlich stark.“ In Mol sieht Matysik auch so etwas wie den Schlüssel zum Erfolg der Norweger, die bereits 2016 die U22-EM gewannen. Mol misst zwei Meter, damit gehört er eher zu den kleineren Blockspielern auf der Tour. „Er schiebt die Hände aber so weit über das Netz, dass man ihn umspielen muss, als sei er 2,10 Meter groß“, sagt Matysik. „Viele Teams unterschätzen das, sie müssten den Pass weiter weglassen“, hat der Berliner analysiert.

Sorum/Mol erleben gerade das Phänomen, das häufiger auftritt, wenn ein Team auf der Weltserie anders spielt als der Rest. Zuletzt war das der Italiener Adrian Carambula, der mit seinen Aufschlägen von unten, die er gekonnt angedreht als sogenannten „Skyball“ bis in den Himmel zwirbelte, Begeisterung bei den Zuschauern sowie Ratlosigkeit bei den Gegnern auslöste. Dementsprechend dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis die weit entwickelten Analysemethoden der einzelnen Teams auch Sorum/Mol entzaubern.

Noch stehen die beiden Norweger aber ganz oben, und diese Entwicklung halten sie wöchentlich auf ihrem YouTube-Kanal „BeachvolleyVikings“ fest. Anführer des Projektes ist Anders Mol, der mal eine Drohne über das Veranstaltungsgelände fliegen lässt, mal die anderen Teams beim Baden im See überrascht. In inzwischen 16 Episoden bekommt der Zuschauer persönliche Einblicke in die Welt der Spieler. Auffällig ist der starke Zusammenhalt der norwegischen Teams. Schon früh am Morgen steht Mol am Feld seiner Landsfrauen, auch seinen Bruder Hendrik (24) mit Cousin Mathias Berntsen (22), Norwegens Team zwei, haben er und Sorum mit der Kamera stets im Blick. Die vier Männer nennen sich die „Vikings“, die Wikinger, die per Definition aus der heimatlichen Gebundenheit ausbrachen und Ruhm, Reichtum und Abenteuer in der Ferne suchten.

In ihrer Verbundenheit stehen die eigentlich ja als Skifahrernation geltenden Norweger für die gesamte Entwicklung des europäischen Beachvolleyballs. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Europäer immer stärker werden und nun voneinander profitieren“, sagt Matysik. So ist das Feld der Männer beim World-Tour-Finale erstmalig ausschließlich mit europäischen Teams bestückt. In vielen Ländern hat eine Professionalisierung des Sports stattgefunden, zur Saisonvorbereitung fahren die Europäer oft gemeinsam nach Teneriffa. „Sie pushen sich so gegenseitig, während die Amerikaner und Südamerikaner den gegenseitigen Konkurrenzkampf etwas verloren haben“, sagt Matysik. Sorum/Mol können davon profitieren. Ihr Traum ist es, einmal eine Olympia-Medaille zu gewinnen. Es wäre die erste für Norwegen im Beachvolleyball.