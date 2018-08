Beachvolleyball: Hohe Siegprämie beim World Tour Final

Hamburg. Aktuell Platz 246 der Weltrangliste, das ist für eine Olympiasiegerin (2016) und Weltmeisterin (2017) alles andere als standesgemäß. Die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig (32) und Kira Walkenhorst (27) können den Absturz aber verschmerzen, haben sie im Jahr einer selbst verordneten Auszeit doch anderes im Kopf. Ludwig brachte am 28. Juni ihr Wunschkind Teo Johnston zur Welt, Walkenhorst und Ehefrau Maria (34) erwarten im Oktober Familienzuwachs – es werden Drillinge. Das alles hat derzeit Vorrang vor der Turnierhatz rund um den Globus.

150.000 Dollar Siegprämie

Trotz der Babypause seiner Frontfrauen ist Deutschland im Ranking des Weltverbandes FIVB gut aufgestellt wie kein anderes Land. Vier Duos baggern unter den ersten 20, mit Chantal Laboureur/Julia Sude (6.) und Victoria Bieneck/Isabel Schneider (10.) qualifizierten sich sogar zwei Teams für das World-Tour-Finale, das für die Top 10 gestern im Tennisstadion am Rothenbaum begann.

Es ist das in diesem Jahr wichtigste Turnier, denn die Siegprämie ist mit 150.000 Dollar zigfach höher als bei Major-Turnieren. „Ein Sieg wäre unglaublich, auch für unser Konto“, sagte Medizinstudentin Laboureur (28) zum Jackpot: „Solche Summen sind im Beachvolleyball ja eher ungewöhnlich.“ Selbst die Zweiten bekommen 80.000 Dollar, die Dritten 50.000 Dollar. „Als ich die Summen gelesen habe, dachte ich: Cool, das ist gut für unsere Sportart“, sagte Isabel Schneider. Und ihre Partnerin Victoria Bieneck ergänzte: „Das ist eine Wertschätzung für alle Athleten.“

Einen deutschen Turniersieg auf der World Tour gab es in diesem Jahr noch nicht, Laboureur/Sude glänzten jedoch mit zweiten Plätzen in Warschau (Polen) und Gstaad (Schweiz). Eine Woche lang waren sie sogar Nummer eins der Welt. „Ich habe mir das Ranking ausgedruckt“, erzählt Laboureur. Wohl wissend, dass es eine Momentaufnahme war, die stolz macht, aber sonst wenig bringt. Wie schnell es in die andere Richtung gehen kann, erfuhren sie beim Major-Turnier Anfang August in Wien. Die damaligen Weltranglistendritten verloren ihr Gruppenspiel gegen die späteren Turniersiegerinnen Hermannova/Slukova (Tschechien) – und schieden in der Zwischenrunde aus.

„Das versuchen wir, das nächste Mal zu vermeiden“, sagte Sude (30). Auch bei den Europameisterschaften Mitte Juli gingen Deutschlands Frauen nach drei Titeln in Folge leer aus, allerdings genoss die EM in der Saisonplanung nicht den höchsten Stellenwert, Laboureur/Sude legten im Juli nebenher sogar noch Prüfungen fürs Studium ab. Primäres Ziel ist es vielmehr, sich im Ranking eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten, da im September der Qualifikationsmarathon für Olympia 2020 in Tokio beginnt.

Bieneck/Schneider hilft die Zentralisierung in Hamburg

Das gelang der Berlinerin Bieneck und ihrer Partnerin Schneider (beide 27) besser als erwartet, sie gelten als Aufsteiger des Jahres: „Niemand hat damit gerechnet, dass sie in diesem Jahr regelmäßig unter den Top Ten der World Tour landen“, lobt der neue Sportdirektor Niclas Hildebrand und macht die sportliche Explosion an einem Punkt fest: „Sie haben sich aus ihren Wohlfühlzonen gelöst und arbeiten jetzt absolut professionell.“

Seit Anfang 2017 gibt es am Hamburger Olympiastützpunkt ideale Voraussetzungen für die Nationalteams. Dort arbeiten Chefbundestrainer Imornefe „Morph“ Bowes, Laura Ludwigs Lebensgefährte, und Bundestrainerin Helke Claasen rund um die Uhr für die Top-Duos und begleiten die Frauen auch auf der Tour. „Morph hat die Entwicklung der beiden maßgeblich gefördert, und dass ihre Entscheidung richtig war, nach Hamburg umzuziehen, zeigt sich jetzt und zahlt sich aus“, sagt Hildebrand. „Sie sind ein Positivbeispiel für die Zentralisierung unserer Nationalteams.“

Für Hildebrand zählt auch Wettkampfhärte dank größerer Professionalität und ein einzigartiges Taktik- und Scoutingprogramm zu den Erfolgsgaranten. So werden die Teams unterstützt von Scoutingexperten wie Raimund Wenning (Stuttgart) und Ron Gödde (Münster), die alle Spiele und Gegner analysieren. Gödde flog vergangene Woche von Wien nach Moskau zum nächsten Tourstopp, landete dort um drei Uhr in der Nacht – und drei Stunden später waren alle Informationen zu den neuesten Entwicklungen für die Teams abrufbar. Hildebrand sagt: „Wir sind mit diesem Programm weltweit Marktführer, viele wollen uns diese Technik abkaufen.“ Auf das Know-how können Laboureur/Sude und Bieneck/Schneider auch in dieser Woche am Rothenbaum zurückgreifen.

Erst nach den Spielen von Tokio rechnet Hildebrand mit einem Umbruch bei den Frauen, dann sind Ludwig 34, Walkenhorst 29, Laboureur 30, Sude 34 Jahre alt. Auch Sude sorgt sich: „Wir brauchen mehr Nachwuchs, da sieht es ziemlich dünn aus.“ Der Nachwuchs im Hause Ludwig und Walkenhorst ist in jedem Fall noch zu jung. Und auch für sie selbst wird es sicher nicht leicht im kommenden Jahr, wieder an ihren Stellvertreterinnen vorbei zu kommen.

