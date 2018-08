Klopp fordert den besten Start aller Zeiten

Liverpool/Berlin. Bis zur ersten Gefühlseruption dauerte es nicht mal 20 Minuten. Jürgen Klopp (51) ging in die Knie, fletschte die Zähne und hob seine beiden Fäuste vor die Brust – eine typische Pose des Liverpool-Coaches, eingefangen am Sonntag an der Anfield Road nach dem Führungstor seiner Elf gegen West Ham United.

Nun, es sollte nicht der letzte Klopp-Moment des Tages bleiben. Nach dem ersten Treffer von Mohamed Salah (19.) und einem Doppelpack von Sadio Mané (45.+2/53.) feierte er auch noch den späten 4:0-Endstand durch Daniel Sturridge (88.). Es war ein perfekter Premier-League-Start für die „Reds“, belohnt mit der Tabellenführung. Klopp will diesen Schwung nur allzu gern nutzen. Mit Crystal Palace, Brighton & Hove und Leicester warten in den kommenden Wochen lösbare Aufgaben. „Ich hätte gern den besten Start aller Zeiten“, sagt er, „aber wir wissen alle, dass etwas schiefgehen kann. Und dann wird wieder alles hinterfragt.“

Im Fall der Fälle dürften die Fragen in dieser Saison lauter denn je ausfallen, denn noch nie hat der Teammanager derart viel Geld ausgegeben wie vor dieser Saison. Gut 182 Millionen Euro investierte der Traditionsverein in neues Spielermaterial – Spitzenwert der nicht gerade knausrigen Premier League.

Mit 182 Millionen Euro Top-Einkäufer des Sommers

Kritiker werfen dem früheren BVB-Trainer vor, er habe seine Ideale verraten, schließlich gerierte sich Klopp in der Vergangenheit gern als Gegner großer Transfersummen. „Ich finde das nach wie vor nicht gut“, sagt er nun, „aber ich kann auch nicht sagen: Da machen wir nicht mit.“ Erfolg hat nun mal seinen Preis, und das verlorene Champions-League-Finale im Mai gegen Real Madrid hat den Hunger auf neue Silberware im Trophäenschrank nur vergrößert. Die bislang letzte Meisterschaft feierte Liverpool 1990.

Damit der ruhmreiche Klub endlich wieder neues Briefpapier in Auftrag geben darf, bläst Klopp vor seiner vierten Saison an der Anfield Road zur Attacke. Die Zahlen: 62 Millionen für Brasiliens Nationaltorhüter Alisson (25/kam von AS Rom), 60 Millionen für Naby Keita (23/RB Leipzig) und 45 Millionen für Mittelfeldspieler Fabinho (24/AS Monaco). Dass mit dem früheren Bayern-Profi Xherdan Shaqiri (26/Stoke City) noch ein „18-Millionen-Schnäppchen“ obendrauf kam, dürfte Liverpools amerikanischen Investor, die Fenway Sports Group, nicht mehr groß gejuckt haben.

Medien-Profi Klopp versucht die Erwartungshaltung trotz der immensen Ausgaben zu dämpfen. Betrachtet man die vergangenen drei Jahre, habe Liverpool weit weniger Geld investiert als die Konkurrenz, betont er. Dass Pep Guardiolas Manchester City in besagtem Zeitraum gut 600 Millionen ausgab (bei 149 Mio. Einnahmen) und Liverpool „nur“ 430 (bei 273 Mio. Einnahmen), soll doch bitte nicht vergessen werden. „Wir sind immer noch Rocky Balboa und nicht Ivan Drago“, behilft sich Klopp mit seinem Lieblingsvergleich aus den legendären „Rocky“-Filmen: Man City (startetet mit einem 2:0 beim FC Arsenal) sei der amtierende Champion und habe keinen Leistungsträger verloren, also müsse Liverpool „noch immer mehr tun und mehr kämpfen – das muss unsere Einstellung sein.“

Fehlende Konstanz als großes Manko

Mit dem Auftaktsieg gegen West Ham dürfte der Coach in dieser Hinsicht zufrieden gewesen sein. Vieles stimmte zum Start, Energie und Tempo, Leidenschaft und Laufwege, die taktische Disziplin auch. Die Herausforderung wird es nun aber sein, dem begeisternden Vollgas-Fußball à la Klopp die nötige Konstanz zu verleihen. Denn daran fehlte es bislang.

In der Vorsaison spielte Liverpool zwölf Mal remis, deutlich häufiger als andere Topteams. Womöglich auch eine Folge des spektakulären Spielstils, denn so ansehnlich und erfolgreich das Balljagen und Dauerpressen auch sein mag, so kräfteraubend ist es auch. Am Ende reichte es so nur zu Rang vier.

„Es geht um Konstanz“, betont Klopp dann auch, „deshalb haben wir vor allem an der Tiefe des Kaders gearbeitet.“ Eine eigenwillige Interpretation, schließlich wurden internationale Spitzenkräfte geholt. Der Erfolgsdruck wird steigen, auch dank Trainer-Rivale Jose Mourinho. „Vielleicht fordern die Medien jetzt endlich auch mal von ihm, dass er die Liga gewinnt“, ätzte der Man-United-Coach. Genauso wird es kommen.

( Jörn Lange )