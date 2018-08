Niko Kovac will Revanche gegen sich selbst

München. Ob sich Niko Kovac in Schale schmeißt für den Besuch in der alten Heimat? Ein schickes Hemd, die Ärmel während des Spiels meist angriffslustig hochgekrempelt, ein Pulli mit V-Ausschnitt locker vor der Brust verknotet, eine feine Hose, dezente Sneaker? So kennt man Kovac als Trainer von Eintracht Frankfurt, seinem vorherigen Arbeitgeber. Seit 1. Juli ist der 46-Jährige beim FC Bayern unter Vertrag.

Sein erstes Pflichtspiel als Bayern-Coach wird speziell. Der Pokalsiegertrainer der Eintracht kehrt nun als der Ex in seine alte Welt zurück. Und dann geht es auch noch um den Supercup am Sonntag (20.30 Uhr, ZDF). Für Kovac ein Superemotionscup, für alle ein doppeltes Wiedersehen. Die Bayern treffen auf die Mannschaft, die ihnen mit dem 3:1 im Pokalfinale Ende Mai den Ausklang der Saison vergällt hat. Kovac trifft auf die Helden der Mainmetropole, mit denen er die Eintracht-Fans glücklich gemacht hat. Fast schon kitschig ist diese Konstellation.

In München kennt man Kovac, ob im Training oder bei Testspielen, bisher nur im Trainingsanzug. Ein graues Polo-Shirt des Vereins, eine ziemlich weite graue Jogginghose, Sneaker – fertig. Sein Bruder Robert, der Co-Trainer, trägt auf der Bank auch immer dieses graue Understatement mit roten Streifen. Allerdings berät Robert seinen zwei Jahre älteren Bruder stets in kurzer Hose und mit Old-School-Fußballschuhen, ganz klassisch in schwarz-weiß. Ja, die gibt’s noch. Ein Arbeiter-Outfit. Nicht ohne Grund.

Die Kovac-Brüder wollen ihre Persönlichkeit bei Bayern einbringen, so Cheftrainer Niko. „Wir sind gebürtige Berliner aus dem Stadtteil Wedding. Wir bringen das Arbeiter-Gen mit.“ Denn: „Wir haben uns im Leben immer durchsetzen müssen. Das versuchen wir, unseren Spielern zu vermitteln. Bisher sehe ich auch, dass das funktioniert. Das beeindruckt mich.“ Harte Vorbilder, harte Arbeit.

Lewandowski hat er mit Gesprächen auf Linie gebracht

Seit Beginn der Vorbereitung vor sechs Wochen wird bei den Bayern nicht nur intensiver trainiert als unter dem zu sorglosen Carlo Ancelotti und Rückkehrer Jupp Heynckes, der dessen Scherben ab Oktober 2017 bis Saisonende zusammenkehren musste. Kovac achtet streng auf eine stabile defensive Absicherung, lässt das Umschaltspiel nach Ballverlust ebenso trainieren wie überfallartige Konter nach Balleroberung. Der neue Coach forciert nach den Erkenntnissen der WM, vermehrt Standardsituationen einzustudieren, er will die Bayern taktisch flexibler machen. Das Stilmittel des Ballbesitz-Fußballs bleibt jedoch erhalten.

„Der FC Bayern spielt seit Louis van Gaal ein fixes System, er hat einen Spielstil geprägt, den werden wir beibehalten“, sagt Kovac, betont aber: „Das eine oder andere wollen wir modifizieren. Es geht um Kleinigkeiten.“ Die den Unterschied ausmachen können. Eine System- bzw. Taktik-Revolution gibt es also nicht. „Wir konnten die Dreierkette nicht trainieren, hatten das Spielermaterial nicht.“ Die WM-Fahrer stiegen drei Wochen später ins Training ein.

Kovacs angenehme, aber durchaus klare und bestimmte Kommunikation kommt bei allen im Verein gut an. Selbst den zuletzt abwanderungswilligen Mittelstürmer Robert Lewandowski scheint er in Einzelgesprächen wieder auf Linie und ein gemeinsames Ziel gebracht zu haben. Präsident Uli Hoeneß meinte zufrieden: „Unter Niko Kovac wird beim FC Bayern wieder richtig gearbeitet.“ Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge betonte: „Das Wichtigste ist: Er hat unser vollstes Vertrauen und geht mit Feuereifer an den Job heran.“

Kovac freut sich drauf. „Für mich absolut ein besonderes Spiel.“ Die zweieinviertel „wunderschönen Jahre“ (Kovac) in Frankfurt reichten von der erfolgreich überstandenen Relegation (2016) bis zum Pokal-Coup im Mai. „Damit haben wir alles richtig gemacht.“ Also hofft der Bayern-Trainer, dass die Reaktion der Fans „positiv“ wird. „Ich glaube, die Fans zu kennen. Ich glaube, dass sie honorieren, was wir in Frankfurt geleistet haben. Wenn nicht – okay, so ist das Leben.“

Rekordmeister kann den Titel zum siebten Mal holen

Bei Bayern wird Kovac an Titeln gemessen, das weiß er. Also hilft selbst der Supercup – wenn es auch nur ein Titelchen ist, eben die Ouvertüre zur in zwei Wochen beginnenden Bundesliga. Für die Eintracht wäre ein Erfolg die Supercup-Premiere, Rekordsieger Bayern kann den Pokal zum siebten Mal holen, gewann zuletzt 2016 (2:0) und 2017 (5:4 i.E.) in Dortmund gegen den BVB. „Wir haben den ersten Titel zu verteidigen, den wollen wir holen! Viele sagen, dass es kein wichtiger Titel ist“, erklärte Kovac, „ich sehe das anders: Supercup-Sieger werden möchte jeder, ich auch.“ Und gerade die Nationalspieler sind nach dem WM-Desaster mit dem Vorrunden-Aus „sehr hungrig“, wie Thomas Müller bekräftigt. Nach der Pokalfinal-Ohrfeige habe man, so Joshua Kimmich, „noch eine Rechnung offen“. Kovac hat erkannt: „Die Spieler wollen das wettmachen. Man kann nicht von Rache reden, sagen wir: Revanche.“

Was auf Kovac nicht zutrifft. Für ihn wird der Sonntag eine gewaltige Ladung an Gefühlen bringen. Respekt und Anerkennung der Eintracht-Fans mit dem Cup in der Hand genießen – wäre ein schicker Abend für ihn.