Bundestrainer Ludewig: „BMX ist ein Sport für Gutsituierte“

Liam Webster (l.) ist zwar in Südafrika geboren, lebt aber in Cottbus und startet beim BMX-Wettbewerben für Deutschland

Glasgow. Die Sache mit dem Feigenblatt haben sie oft gehört. Dass das Internationale Olympische Komitee ihren Sport 2008 in Peking nur deshalb ins Programm aufgenommen habe, um seine Blöße zu bedecken und die Jugend nicht zu verlieren, die vom traditionellen olympischen Kernsport nicht mehr abgeholt wird, da sei schon etwas dran, sagt Florian Ludewig. „Anfangs sollten wir sicherlich diese Rolle spielen. Mittlerweile haben wir uns so gut entwickelt, dass man uns eher in die Schublade der traditionellen, professionell geführten Sportarten stecken sollte.“

Ludewig (36) ist seit fünf Jahren beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) als hauptamtlicher Bundestrainer der Sparte BMX angestellt. BMX, das steht für Bicycle Motocross, also für durch Muskelkraft angetriebene Crossrennen. Bei den European Championships in Glasgow wollen die Actionkünstler die Gelegenheit nutzen, sich dem breiten Sportpublikum, das diese erste Multisport-EM anzieht, als das zu präsentieren, was sie selbst in ihrem Sport sehen: mitnichten ein Nischenprodukt, sondern einen Wettkampf auf höchstem Niveau, der durch seine spektakuläre Mischung aus Radrennen und Sprungartistik begeistert.

Liam Webster mit guten Chancen

Der Mann, dem sie im BDR-Team die größten Chancen zuschreiben, am Sonnabend den Finallauf der besten Acht zu erreichen, sitzt auf der Tribüne im Knightswood Park und lässt den Blick über die Strecke schweifen. Liam Webster ist mit seinen Teamkollegen am Mittwoch in Schottland angereist. Eine Trainingseinheit bleibt ihm nur, um sich auf die Tücken des Kurses einzustellen, dann muss er bereit sein für den Medaillenkampf, den die Topnationen Frankreich und Niederlande wohl unter sich ausmachen werden.

„Natürlich ist diese EM eine tolle Chance, auf unseren Sport aufmerksam zu machen. Mich spornt das zusätzlich an, denn normalerweise haben wir sel-ten fachfremde Zuschauer“, sagt der 20-Jährige, der 2011 mit den Eltern und Bruder Axel (18), der ebenfalls im EM-Aufgebot steht, aus Südafrika nach Cottbus zog. Am dortigen Sportinternat konnte er seinen Sport auf professioneller Ebene ausüben und gleichzeitig sein Abitur machen.

Erst seit diesem Wechsel müssen Vater Sydney und Mutter Nicole, deren Wurzeln die Brüder ihre deutsche Staatsangehörigkeit verdanken, nicht mehr für die Reisekosten aufkommen. „BMX ist ein Sport für Gutsituierte, denn wir sind der einzige Sport, in dem man schon mit sieben Jahren weltweit Rennen fährt. Und man muss in der Jugend international antreten, um den Anschluss zu behalten“, sagt Bundestrainer Ludewig. Mit einem Altersdurchschnitt von 24 bei den Spielen in Rio 2016 unterstrich BMX allerdings, dass seine Athleten nicht so jung sind wie die Zielgruppe.

Jedes Jahr gibt es im BMX EM und WM, dazu bis zu 20 Weltcups. Der Fokus liegt heuer eher auf der im September startenden Olympiaqualifikation. „Olympia ist unsere Leistungsschau, da müssen wir dabei sein“, sagt der Coach. Dennoch hofft er darauf, dass neben seiner einzigen Starterin Nadja Pries (24/Erlangen) möglichst viele der sechs männlichen Starter mindestens das Halbfinale erreichen. Um nachzuweisen, dass sie viel mehr sind als nur das olympische Feigenblatt.