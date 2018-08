Die European Championships sind ein Feuerwerk des Sports

Die Bahnradsportler, hier beim Omnium der Frauen, freuen sich über das gestiegene Interesse an ihrem Sport während der EM in Glasgow

Die Idee, verschiedene Europameisterschaften an einem Ort zu bündeln, kommt an. Berlin zeigt sich interessiert.

Glasgow. Als die Turnwettbewerbe der Frauen bei den European Championships beendet waren, ahnte Ulla Koch, dass sie einen Fehler gemacht hatte. „Wenn wir gewusst hätten, wie groß das Interesse der Öffentlichkeit an dieser Multisport-EM ist, dann hätten wir die Vorbereitung sicherlich anders gesteuert und die Mädchen besser auf das eingestellt, was sie hier erwartet“, sagte die Bundestrainerin, deren Auswahl ohne Medaille die Heimreise antreten musste.

So wie den Turnerinnen, die von der Wucht der Aufmerksamkeit überrascht waren, geht es dieser Tage allen, die in Schottland die Premiere der als „Mini-Olympia“ titulierten Multisport-EM mit 4500 Athleten aus 52 Nationen erleben. Sechs Sportarten – Rudern, Schwimmen, Kunstturnen, Triathlon, Radsport und Golf – hatten ihre kontinentalen Titelkämpfe zusammengelegt, um mehr Aufmerksamkeit für den olympischen Sommersport zu generieren. Seit Montag hat sich Berlin mit der Leichtathletik-EM eingeklinkt, und die Resonanz auf das neue Format ist so gut, dass es schon jetzt als Erfolg verbucht werden darf. Sonntag sahen im ZDF 2,6 Millionen Fans zu, was 15,9 Prozent Marktanteil bedeutete, Montag waren es in der ARD 2,26 Millionen Zuschauer (14 Prozent).

„Die Zuschauer haben dieses neue Format sofort angenommen“, sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. „Die Quoten liegen über den Erwartungen. Teilweise reichen sie schon an die Wintersport-Wochenenden heran.“ Diese waren ob ihrer zeitlich abgestimmten Taktung Vorbild für das neue Sommerkonzept gewesen. „Es zeigt, dass die Idee greift und alle Sportarten davon profitieren“, sagt Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz.

Überschaubare Events sind attraktiv für viele Städte

Die deutschen Athleten teilen diese Einschätzung unisono. „Dieses Event ist eine tolle Idee, weil es den Fokus vom Fußball auf den anderen Sport lenkt“, sagt Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer (21/Chemitz), die mit dem Team auch deshalb das Mannschaftsfinale verpasste, weil laut Bundestrainerin Koch „die Mädels zu aufgeregt waren, weil wir sie nicht auf das große Interesse der Öffentlichkeit vorbereitet hatten.“

Tatsächlich profitieren Sportarten wie Bahnradfahren mehr als olympische Kernsportarten wie Schwimmen vom gestiegenen Medieninteresse. „Dadurch, dass das Fernsehen und die Zeitungen mehr berichten, habe ich in meinem Umfeld extrem gespürt, dass wir deutlich mehr im Fokus stehen. Normalerweise findet eine EM abseits des Fachpublikums kaum Anklang“, sagt Domenic Weinstein (23/Villingen), der in der 4000-Meter-Einerverfolgung seinen ersten EM-Titel gewann.

Glasgow, das den morbiden Charme einer in die Jahre gekommenen Industrie- und Arbeiterstadt versprüht, bemüht sich, ein perfekter Gastgeber zu sein. Überall in der Stadt ist Werbung für das Großereignis zu sehen. Am George Square, dem zentralen Platz, werden zum Public Viewing täglich kostenfreie, gut frequentierte Konzerte angeboten. Die Shuttlebusse funktionieren reibungslos.

Christoph Holstein schaut mit großem Interesse nach Glasgow. Hamburgs Sportstaatsrat hat festgestellt, „dass die Akzeptanz für überschaubare Sportveranstaltungen deutlich höher ist als für Großereignisse wie Olympische Spiele“. Glasgow musste für sein „Mini-Olympia“ keine neuen Sportstätten bauen, ausufernde Kosten geben dadurch keinen Anlass zu Diskussionen. „Grundsätzlich sind wir sehr interessiert an diesem Konzept, weil wir unser Profil als Ausrichter internationaler Sportevents schärfen wollen“, sagt Holstein, der sich eine nationale Allianz mit Berlin durchaus vorstellen kann. Die Hauptstadt begibt sich mit den „Finals 2019“, bei denen Anfang August nächsten Jahres nach dem Vorbild von Glasgow in zehn Sommersportarten deutsche Meisterschaften ausgetragen werden, auf ähnliches Terrain. „Grundsätzlich hat die Sportmetropole Berlin großes Interesse an der Austragung attraktiver Multisportveranstaltungen. Für die Austragung der European Championships bestehen derzeit noch keine konkreten Planungen. Es bleibt auch die Auswertung der ersten Ausgabe abzuwarten“, teilt Sima Fazlali, Sprecherin die Senatsverwaltung für Sport mit.

Einen Verbesserungsvorschlag haben die Athleten eingebracht. „Es ist ein bisschen schade, dass man von den anderen Sportarten so wenig mitbekommt. Jeder Verband hat sein eigenes Hotel“, sagt Kunstturnerin Sarah Voss (18/Köln), die am Boden Vierte wurde. Ein gemeinsames Quartier würde, davon sind alle überzeugt, das Olympiagefühl noch verstärken, wenn in vier Jahren die geplante Fortsetzung folgt.