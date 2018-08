Berliner Patrick Hausding setzt auf Erfahrung

Edinburgh. Patrick Hausdings geschundener Körper hat schon einiges durchgemacht. "Es gab Zeiten, da habe ich Ibuprofen wie Gummibären genascht" - das ist einer der Lieblingssprüche des Wasserspringers. In dieser Saison war das Verletzungspech besonders groß, wegen Knieproblemen fiel der Olympia-Dritte monatelang aus.

Hausding nicht ganz fit

Der Berliner kämpfte sich zurück, doch dann das: Eine Woche vor seinem EM-Start am Dienstag vom 1-m-Brett in Edinburgh zog er sich bei einem Trainingssturz Blessuren am Oberschenkel und am Fuß zu. "Natürlich will ich um die Medaillen mitspringen", sagte der 29-Jährige: "Aber es wird schwer mit dem Trainingsrückstand. Vielleicht kann ich mit meiner Erfahrung etwas kompensieren."

Auf den Team-Wettbewerb zum Auftakt der Wettkämpfe im Royal Commonwealth Pool verzichtete der Vizeweltmeister vorsichtshalber - und trotzdem gab es gleich eine deutsche Medaille. Die beiden Berliner Maria Kurjo und Lou Massenberg gewannen etwas überraschend Silber, weil sie anders als die Konkurrenz konstante Sprünge zeigten.

Mit Silber wäre Rekord-Europameister Hausding zufrieden

Der Vizeweltmeister hat oft bewiesen, dass er auch ohne viel Training zu internationalen Top-Leistungen fähig ist. Darauf hofft auch Bundestrainer Lutz Buschkow, der seinen Vorspringer nicht umsonst immer wieder als "Kampfschwein" adelt. Doch wirklich zuversichtlich klingt Hausding nicht. "Ich bin sicher, dass ich mitmache, weiß aber nicht, wie es wird", sagte er in der ARD: "Ohne Vorbereitung bin ich stark gehandicapt."

Hausding startet auch noch im Einzel und im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett. Aus dieser Höhe konnte er wegen seiner Oberschenkelprobleme zuletzt aber nicht trainieren. Außerdem ist die Konkurrenz vor allem aus Russland und Großbritannien in dieser olympischen Disziplin "sehr groß", wie Hausding betont, "das sind Athleten auf absolutem Weltniveau."

Synchronstart mit neuem Partner

Im Synchronspringen geht Hausding mit seinem Berliner Vereinskollegen Lars Rüdiger an den Start, weil sein langjähriger Partner Stephan Feck (Leipzig) verletzungsbedingt fehlt. Auf das Turm-Synchronspringen verzichtet Hausding nach dem Rücktritt seines Weltmeister-Partners Sascha Klein komplett. Angesichts seiner Krankenakte - die Knie und die Schultern schmerzen fast schon chronisch - sicher eine vernünftige Entscheidung.

Die Frage ist: Wie lange halten Hausdings Körper und Kopf die Belastungen noch aus? Nach seiner Bronzemedaille in Rio de Janeiro hatte er offen gelassen, ob er bei Olympia 2020 in Tokio noch an den Start geht. Nur noch "von Jahr zu Jahr" wolle er seine Karriere planen, sagte er damals. Das große Verletzungspech wird bei seiner Entscheidung sicher eine Rolle spielen.

( sid )