Bakker krönt sich mit viertem Sieg zu „Mister Mariendorf“

Der Niederländer setzt beim Traber-Derby mehrere Meilensteine. Der deutsche Trabrennsport blickt derweil sorgenvoll in die Zukunft

Berlin. Der Niederländer Robin Bakker hat beim 123. Deutschen Traber-Derby Geschichte geschrieben. Er gewann das mit 215.633 Euro dotierte wichtigste Trabrennen des Jahres in Deutschland am Sonntag mit Mister F Daag und schaffte damit als erster Fahrer den vierten Erfolg hintereinander. Damit übertrumpfte er Robert Großmann (1913-1915) und Charlie Mills (1937-1939), die jeweils drei Siege in Serie gefeiert hatten. „Das ist für mich etwas Besonderes“, sagte Bakker, der insgesamt schon fünf Mal triumphierte. Ganz nebenbei stellte er mit 1:12,3 Minuten eine neue Rekordzeit für das Derby auf.

Mister F Daag galt schon im Vorfeld als großer Favorit. Er habe zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass er das Rennen auch gewinnen würde, sagte Robin Bakker. Zu Beginn hatte noch Chapter One in Führung gelegen, gesteuert vom siebenfachen deutschen Champion Michael Nimczyk. Er bog als Erster auf die Zielgerade ein, musste sich aber letztlich mit Platz vier zufriedengeben. Gegen den starken Endspurt der niederländischen Fahrer war an diesem Tag kein Kraut gewachsen. Hinter Bakker sorgte Rick Ebbinge mit Ids Boko für einen Doppelsieg für die Pferde aus dem Quartier von Trainer Paul Hagoort; Dion Tesselaar mit Fabio de Pervenche komplettierte als Dritter das rein holländische Podium.

Insgesamt 52.000 Besucher

Robin Bakker hatte am Sonnabend mit Avalon Mists bereits das Stutenderby gewonnen. Er ist der erste Fahrer seit Michael Schmid 2003, der in einem Jahr sowohl das Stutenderby als auch das Derby-Finale der Hengste und Wallache gewinnen konnte. Angesprochen auf einen möglichen fünften Erfolg hintereinander im nächsten Jahr sagte er: „Ich hoffe, dass die Serie weitergeht.“

15.800 Zuschauer waren zum Abschluss der Derby-Woche auf die Trabrennbahn Mariendorf gekommen. Insgesamt wurden an den sieben Renntagen 52.000 Besucher gezählt – rund 2000 mehr als 2017. „Wir sind zufrieden“, sagte Andreas Haase, Geschäftsführer des Mariendorfer Rennvereins. Sportlich kann der deutsche Trabrennsport indes nicht glücklich sein: Von den elf Finalisten im Derby wurden lediglich zwei noch in Deutschland trainiert, zudem standen mit Michael Nimczyk und Heinz Wewering auch nur zwei deutsche Fahrer im Feld. Wewering warnte bereits: „Das ist eine gefährliche Entwicklung.“