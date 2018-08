Bakker kann beim Derby alle Rekorde brechen

Berlin. Für die meisten Trabrennfahrer ist ein Erfolg im Derby der Höhepunkt ihrer Karriere. Etwas, das man vielleicht einmal in seinem Leben schafft. Für Robin Bakker ist der Sieg im wichtigsten Rennen des Jahres dagegen schon fast Routine. Bereits vier Mal hat er das Derby gewonnen, zuletzt sogar dreimal hintereinander, was zuvor überhaupt erst zwei Fahrern gelungen war. „Eigentlich ist das nicht normal“, sagt er selbst über seine Erfolgssträhne.

Mills gewann auch dreimal in Serie – vor 80 Jahren

Charlie Mills war zwischen 1937 und 1939 der letzte Fahrer gewesen, der drei Siege in Folge schaffte. Ihn und Robert Großmann, den Gewinner von 1913 bis 1915, könnte Bakker mit einem erneuten Erfolg am Abschlusstag der Derby-Woche auf der Trabrennbahn Mariendorf am Sonntag (ab 13 Uhr) übertrumpfen. Mit Mister F Daag geht er mit großen Erwartungen in das mit 215.000 Euro dotierte Rennen. In den Vorläufen am vergangenen Wochenende hatte der Niederländer mit drei Pferden das Finale gebucht, entschied sich danach aber wie erwartet für Mister F Daag. „Ich denke, dass ich mit ihm die besten Chancen habe.“ Die Experten sehen den Braunen seit Wochen in der Favoritenrolle.

Bereits am Sonnabend siegte Bakker mit Avalon Mists im Stutenderby. Erst zwei Fahrer haben es seit der Wende geschafft, in einem Jahr das Stutenderby als auch das Finale der Hengste und Wallache zu gewinnen: 1997 Heinz Wewering, 2003 Michael Schmid.

Er gewinnt auch mit Außenseiterpferden

Beide Pferde Bakkers werden in den Niederlanden von Paul Hagoort trainiert. „Er schafft es immer, sie optimal auf den großen Tag vorzubereiten“, sagt Bakker. Dennoch wäre es falsch, seine Erfolge nur damit zu erklären, dass er die besten Pferde hat. Das mag 2013 (Tiger Woods As) und 2015 (Ferrari Kievitshof) so gewesen sein, doch in den vergangenen beiden Jahren war Bakker mit Muscle Scott und zuletzt Tsunami Diamant eher als Außenseiter angetreten.

„Es braucht eben auch einen guten Fahrer“, sagt er, der selbst in großen Rennen ruhig bleibt und dann im entscheidenden Moment zuschlägt. Beides beherrscht Bakker wie kaum ein anderer. Der 35-Jährige hatte sich schon als Kind für den Pferdesport begeistert. In dem kleinen Dorf in Friesland, in dem er aufwuchs, gab es eine Ranch, auf der Trabrennpferde gezüchtet wurden. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick“, erzählt er. Trainerambitionen hegt Robin Bakker dagegen anders als viele andere Fahrer keine. „Man sollte sich immer auf das konzentrieren, was man am besten kann“, meint er, „und das ist bei mir nun einmal das Fahren.“ Angesichts seiner Erfolgsbilanz wird ihm da wohl niemand widersprechen.