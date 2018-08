Football auf die sanfte Art

Der Name legt beim Flagfootball eine enge Verwandtschaft nahe, doch es ist vielmehr eine eigenständige Sportart, finden sie bei den Flag Bears.

Berlin. Natürlich könnte man Flagfootball auch ausführlicher beschreiben. Etwa als American Football ohne harten Körperkontakt, als sanfte Variante dieser sonst oft so brutalen Sportart. Doch eigentlich genügt ein Wort, um Flagfootball zu erklären: Plopp. Dieses Geräusch macht es nämlich, wenn ein Verteidiger dem balltragenden Spieler ein kleines Fähnchen, die sogenannte Flag, aus dem Gürtel zieht. Und nur so lässt sich ein Angriff überhaupt stoppen, denn harte Tackles sind beim Flagfootball nicht erlaubt. Die Spielform wird deshalb oft belächelt – es sei gar kein richtiges Football, heißt es. „Das stimmt sogar“, sagt Hanjo Krämer von den Berlin Flag Bears. „Man muss es als eine eigenständige Sportart betrachten.“

Zwar entsprechen die Grundregeln weitgehend dem American Football. Auch in der Flag-Version lautet das Ziel, durch Werfen oder Laufspiel einen Raumgewinn zu erreichen und den Spielball in die gegnerische Endzone zu bringen, um damit einen Touchdown zu erzielen. Die Spielzüge sind dabei sogar ähnlich komplex wie in der körperbetonten Variante. Spielerisch gibt es jedoch einige Unterschiede: Zum einen ist Flagfootball um einiges rasanter. „Ohne die ganze Schutzkleidung rennt es sich einfach schneller“, sagt Christopher Wetzel, der Runningback der Flag Bears. Er trägt im Spiel weder Helm noch Schulterpolster, sondern lediglich einen Mundschutz und Knieschoner.

Männer und Frauen spielen gemeinsam

Zum anderen ist das Spiel deutlich passintensiver. Bei nur neun Spielern pro Mannschaft (im klassischen Football sind es elf) fehlen in der Angriffsreihe zwei Akteure, die dem Ballträger den Weg freiblocken könnten. „Gleichzeitig bieten sich durch die geringere Zahl der Verteidiger aber auch größere Lücken im Hinterfeld, die man mit gutem Passspiel attackieren kann“, sagt Hanjo Krämer. Er hat früher American Football gespielt und meint: „Flagfootball ist noch viel schwieriger, vor allem für die Verteidigung. Es ist deutlich schwerer, die kleine Flagge zu erwischen, als den ganzen Mann zu tacklen.“

Die Flags hängen auf beiden Seiten der Hüfte und dürfen von den Spielern nicht verdeckt werden. Es ist auch verboten, die Hand des Gegners wegzuschlagen. Manchmal kommt es vor, dass der Gegenspieler danebengreift und stattdessen die Hose herunterzieht. „Es ist also besser, wenn man sicherheitshalber noch etwas darunter trägt“, meint Julia Jebens. Sie läuft ebenfalls für Berlin in der Deutschen Flagfootball-Liga (DFFL) auf, womit ein weiterer Unterschied genannt wäre: Beim Flagfootball spielen Frauen und Männer gemeinsam.

Ende August geht es um eine gute Platzierung für das Play-off

Fünf Mal waren die Flag Bears aus Berlin bislang deutscher Meister, zuletzt 2012, danach war man 2014 noch einmal Vizemeister. Nach einigen personellen Veränderungen im vergangenen Jahr, als sich gleich mehrere erfahrene Spieler verabschiedeten, führen die Berliner auch in dieser Saison wieder die Ost-Staffel der DFFL an. Eine Partie steht noch aus: Ende August geht es in Dresden um den Staffelsieg und um die beste Ausgangssituation für den Titelkampf im Play-off.

„Wir wollen den Titel zurück nach Berlin holen“, sagt Björn Hansen. Dass einige ihrer größten Konkurrenten – Dresden, Braunschweig, Kiel – gelegentlich auch Spieler aus der Football-Bundesliga einsetzen, der German Football League (GFL), motiviert die Bären nur noch mehr. Sie selbst sind nicht auf Spieler aus dem American Football angewiesen, sondern können ihren Kader komplett mit Flagfootballern besetzen. Bei den meisten Klubs, die Football anbieten, mag Flagfootball eher eine untergeordnete Rolle spielen. Bei den Berliner Flag Bears ist die sanfte Variante dagegen sogar das Aushängeschild des Vereins.