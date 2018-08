Legende Wewering hat doch Chancen im Stutenderby

Eigentlich stand der beste deutsche Trabrennfahrer aller Zeiten nicht in der Startliste, doch nun tritt Heinz Wewering doch an

Berlin. Es klang beinahe wie ein Abgesang. Kurz vor Beginn der Derby-Woche auf der Trabrennbahn Mariendorf hatte Peter Kwiet, zweiter Vorsitzender des Rennvereins und einst selbst erfolgreicher Trabrennfahrer, sich auch zur Personalie Heinz Wewering geäußert. Der mit 16.872 Siegen beste deutsche Trabrennfahrer aller Zeiten stand in diesem Jahr erstmals seit Ewigkeiten nicht auf der Startliste für das Stutenderby.

„Ein Genie im Sulky“

Kwiet vermutete, dass dies damit zusammenhängt, dass Wewering Ende 2017 den Trainingsbetrieb eingestellt hat und seitdem nur noch als Gastfahrer für andere Trainer tätig ist. „Ich schätze Heinz Wewering sehr, aber ich halte das für die falsche Entscheidung“, sagte er. „Ich glaube, er hat sich dadurch selbst ein wenig ins Abseits gerückt. Er war ein Genie im Sulky, aber das geht uns gerade ein wenig verloren.“

Wewering selbst sieht die Sache ein wenig anders. „Die fahrerischen Qualitäten sind ja immer noch vorhanden“, sagt er. Und auch mit dem Stutenderby hat es doch noch geklappt: Am Sonnabend (ab 13 Uhr) wird der 68-Jährige im Sulky hinter Isabella Boshoeve sitzen, die im Vorlauf noch von Dion Tesselaar gesteuert wurde. Der Niederländer entschied sich für das Finale jedoch für Cahaya und fragte bei Wewering an, ob er stattdessen sein anderes Pferd übernehmen würde.

Trainerjob lohnt sich nicht mehr

Dieser hat nun sogar gute Chancen, das mit knapp 92.000 Euro dotierte zweitwichtigste Rennen der Derby-Woche zu gewinnen. „Isabella Boshoeve ist ein sehr gutes Pferd, so dass ich mir einiges ausrechne“, sagt er. Mit zehn Erfolgen in Wewering der Rekordsieger im Stutenderby. Auch im vergangenen Jahr hatte er mit Motion Pure wieder einmal gewonnen. Wewering wird auch im Derby-Finale am Sonntag an den Start gehen, ist dort mit Charmeur Royal allerdings klarer Außenseiter.

Die Lust am Trabrennfahren hat der Altmeister jedenfalls nicht verloren. Dass er nicht mehr als Trainer tätig ist, begründet Wewering mit der allgemeinen Entwicklung im Trabrennsport: „Es lohnt sich einfach nicht mehr. Der Trainingsbetrieb war unwirtschaftlich geworden.“, Eine Rückkehr in den Trainerstand sei deshalb unwahrscheinlich.

Kurz habe er überlegt, ob er noch einmal ins Ausland gehen sollte – nach Schweden, Frankreich oder in die Niederlande, wo sich mit dem Trabrennsport mehr Geld verdienen lässt. „Aber ich habe jetzt schon ein gewisses Alter erreicht, in dem man doch davor zurückschreckt, noch einmal alles zu verändern“, sagt Wewering. Zum Siegen ist er allerdings noch lange nicht zu alt.