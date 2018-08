Auf diese Topstars können sich die Berliner freuen

Berlin. Er ist jung, erfolgreich und dazu unterhaltsam. Kein Wunder also, dass 400-Meter-Hürdenläufer Karsten Warholm (21) schon als potenzieller Nachfolger von Sprinter Usain Bolt (Jamaika) gehandelt wird, wenn es um die Frage geht, wer der nächste Superstar der Leichtathletik werden könnte. Als jüngster Weltmeister aller Zeiten in dieser Disziplin hatte der Norweger im Vorjahr in London Gold gewonnen. Zur anschließenden Pressekonferenz erschien er standesgemäß mit Wikingerhelm und verriet gut gelaunt sein Erfolgsrezept: „Ich bin jung, ich bin dumm – ich bin einfach drauflos gerannt.“

Der Mann aus dem hohen Norden ist ein echter Typ, wie ihn die Leichtathletik nach dem Rücktritt von Usain Bolt händeringend sucht. Bei der EM werden deshalb viele Augen auf ihn gerichtet sein. Natürlich werden in den nächsten Tagen besonders die deutschen Teilnehmer im Fokus stehen, schließlich ist es ihre Heimveranstaltung. Doch auch andere Nationen entsenden einige der weltbesten Leichtathleten nach Berlin. Zu den großen Stars zählt ganz sicher Stabhochspringer Renaud Lavillenie. Dreimal war der Franzose schon Europameister, seit 2014 hält er zudem den Weltrekord mit 6,16 Meter.

Seit zwei Jahren ungeschlagen

Bei einer Körpergröße von nur 1,76 Meter ist Lavillenie der kleinste Stabhochspringer, der jemals die Sechsmetermarke übersprungen hat. Seine deutlich geringe Körpergröße macht er dadurch wett, dass er so schnell anläuft und den Stab so hoch greift wie kein anderer und damit eine immense Katapultwirkung erzeugt. Zudem ist er ein Perfektionist, der sogar zu Hause in seinem Garten eine private Stabhochsprunganlage aufgebaut hat, auf der er auch nach Feierabend noch fleißig trainiert.

Die Könige der Athleten stammen zurzeit ebenfalls beide aus Europa. Zehnkämpfer Kevin Mayer (Frankreich) und Siebenkämpferin Nafissatou Thiam (Belgien) wurden 2017 jeweils Weltmeister und werden in Berlin nur schwer zu bezwingen sein. Fast unschlagbar ist seit zwei Jahren Hochspringerin Mariya Lasitskene. Von den letzten 48 Wettkämpfen hat die Russin nur einen nicht gewonnen. Sowohl im Freien als auch in der Halle ist sie die amtierende Weltmeisterin. Nachdem der russische Leichtathletikverband aufgrund der Dopingvergehen weiterhin gesperrt bleibt, startet Lasitskene in Berlin unter neutraler Flagge. Sollte sie gewinnen, würde anstelle der russischen die Hymne des Europäischen Leichtathletikverbandes gespielt.

1700 Euro für eine Taxifahrt

Im Hammerwurf ist Anita Wlodarczyk ähnlich dominant. Die Polin ist die einzige Athletin, die jemals die 80-Meter-Marke übertreffen konnte; ihr aktueller Weltrekord steht bei 82,98 Meter. Die dreifache Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin gilt schon jetzt als beste Hammerwerferin aller Zeiten. Im Weitsprung richten sich die Blicke auf Ivana Spanovic. Kaum eine Leichtathletin ist so modebewusst wie die Serbin, die dafür in ihrer Heimat schon den „Style Award“ der dortigen Ausgabe der Zeitschrift Elle verliehen bekam. Doch auch ihre sportlichen Leistungen können sich sehen lassen: Bei den vergangenen drei Europameisterschaften – 2015 und 2017 in der Halle, 2016 im Freien – gewann sie jeweils die Goldmedaille.

Eine leidenschaftliche Läuferin ist Laura Muir. Als im Frühjahr nach einem Schneesturm alle Flüge gestrichen wurden, setzte sich die Britin kurzerhand ins Taxi, um zur Hallen-WM nach Birmingham zu kommen. Sieben Stunden dauerte die Fahrt, das Taxameter stand am Ende bei knapp 1700 Euro, doch der Lohn waren zwei Medaillen. Auch in Berlin wollte Muir eigentlich doppelt abräumen. Aufgrund von Achillessehnenbeschwerden konzentriert sie sich nun allerdings auf die 1500 Meter. Dafür wird das Taxi günstiger.