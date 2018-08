Michael Nimczyk kämpft gegen den Makel seiner Karriere

Der Goldhelm-Träger ist der dominierende Trabrennfahrer des Landes. Nun will er zur Krönung endlich in Mariendorf gewinnen

Berlin. Michael Nimczyk sticht hervor. Optisch sowieso, weil er bei den Rennen stets einen mit echtem Blattgold belegten Helm trägt, der traditionell nur dem erfolgreichsten Fahrer des Vorjahres zusteht. Denn auch sportlich ist der Trabrennfahrer eine Klasse für sich. Bereits sieben Mal gewann er das Fahrer-Championat, zuletzt sogar sechs Mal hintereinander. Auch in der laufenden Saison stehen für ihn schon wieder 108 Erfolge zu Buche.

Rudolf Haller, der Zweitplatzierte in dieser Wertung, hat mit 51 noch nicht einmal halb so viele Siege eingefahren. Man darf Michael Nimczyk also mit Fug und Recht als den besten Fahrer in Deutschland bezeichnen. Doch satt ist der Mann aus Willich in Nordrhein-Westfalen noch lange nicht. „Für mich bleibt jeder Sieg immer noch etwas Besonderes“, sagt er. „Die Kunst liegt nicht darin, nach oben zu kommen, sondern oben zu bleiben.“ Vor allem hat seine Karriere bislang einen entscheidenden Makel: Das Deutsche Traber-Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf konnte Nimczyk bislang noch nicht gewinnen. Seine bislang beste Platzierung im wichtigsten Rennen des Jahres war 2015 ein dritter Platz mit Raffaelo Diamant.

Derbywoche geht Donnerstag mit Amateurrennen weiter

Die Derby-Woche wird am Donnerstag (17 Uhr) unter anderem mit der Internationalen Derby-Meisterschaft der Amateure fortgesetzt. Das Finale findet am Sonntag statt. Michael Nimczyk hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihm dann endlich der große Wurf gelingt. „Irgendwann kommt auch unser Tag“, meint er. Ob er den erneuten Gewinn des Goldhelms gegen den Derbysieg eintauschen würde? „Ja, ich denke schon“, sagt Nimczyk. „Das ist einfach das Größte in unserem Sport.“

In den vergangenen drei Jahren hieß der Sieger jeweils Robin Bakker. Der Niederländer zählt mit Mister F Daag auch dieses Mal wieder zu den Favoriten. Michael Nimczyk rechnet sich mit Chapter One allerdings ebenfalls gute Chancen aus. Der Sieger des Adbell-Toddington-Rennens im Mai, einer wichtigen Generalprobe für das Derby, gilt zwar als diffizil und schwierig zu handhaben, hat mit Startnummer zwei jedoch eine optimale Ausgangsposition. „Jetzt braucht es noch ein wenig Glück“, so Nimczyk. Im Stutenderby ist er am Sonnabend mit Laura Vici ebenfalls aussichtsreich vertreten. Auch dieses Rennen hat der Champion bislang nicht gewinnen können.

Wie in der Formel 1 kommt es auf die Pferdestärken an

Seinen eigenen Anteil an all den Siegen spielt Michael Nimczyk im Übrigen gekonnt herunter. Als Fahrer müsse man „seinen Teil dazu beitragen“, sagt der 31-Jährige, doch am wichtigsten sei es, die passenden Pferde zu haben. Schon seit vielen Jahren ist er Stammfahrer für die Pferde von Ulrich Mommert, dem auch die Trabrennbahn in Mariendorf gehört; zudem profitiert Nimczyk davon, dass sein Onkel Hans Brocker, Deutschlands größter Möhrenproduzent, ebenfalls viel Geld in den Rennsport investiert und seinen Neffen immer wieder mit guten Trabern versorgt.

„Wenn man ein gutes Pferd hat, fährt es sich leichter. Das verzeiht auch einmal einen Fahrfehler.“ Dagegen werde es mit einem schwächeren Pferd selbst für einen starken Fahrer sehr schwer. „Man muss schon die nötigen PS mitbringen“, sagt Nimczyk. „Das ist wie in der Formel 1: In einem Renault Clio hätte dort auch ein Sebastian Vettel keine Chance.“