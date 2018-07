DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern gegen 1899 Hoffenheim live im TV

Am Sonnabend trifft der 1. FCK auf 1899 Hoffenheim

1. Runde im DFB-Pokal: Am Sonnabend trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den S1. FC Kaiserslautern. Alle Infos zu TV-Termin, Stream und Ticker.

Rummenigge prangert „Rumgeeiere“ um 50+1 an

Rummenigge prangert „Rumgeeiere“ um 50+1 an

Die Bundesliga startet am 24. August 2018

Die Bundesliga startet am 24. August 2018

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Sonnabend (18. August, Anstoß 15:30 Uhr) trifft der der 1. FC Kaiserslautern auf die TSG 1899 Hoffenheim.

Das sind die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal

Mit dem Champions-League-Teilnehmer TSG 1899 Hoffenheim erwartet die Roten Teufel in der ersten Runde des DFB-Pokals eine anspruchsvolle Aufgabe. „Hauptsache Heimspiel“, sagte FCK-Sportvorstand Martin Bader nach der Auslosung, fügt aber hinzu, er hätte lieber einen „schlagbaren Zweitligisten“ auf dem Betzeberg gesehen. Der 1. FCK stieg in der letzten Saison in die dritte Liga ab.

Auch wenn die Kraichgauer in der Königsklasse spielen, haben sie sich im Pokal zuletzt schwer getan: Im vergangenen Jahr hat sich das Team von Coach Julian Nagelsmann zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim damaligen Drittligisten Rot-Weiß Erfurt gemüht. Gegen Werder Bremen ist dann jedoch Schluss gewesen.

Alle Infos zu TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel 1. FC Kaiserslautern gegen 1899 Hoffenheim exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Sonnabend (18. August) um 15.00 Uhr. Ab 15.30 Uhr schaltet Sky dann live zur Partie in Kaiserslautern.

Alle Spiele, alle Tore - Die 1. Bundesliga 2018/19 im TV

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

1. FC Kaiserslautern gegen 1899 Hoffenheim: Alle Infos zum Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie das Erstrundenspiel 1. FC Kaiserslautern gegen 1899 Hoffenheim live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Kaiserslautern vs. 1899 Hoffenheim