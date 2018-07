Der Nächste, bitte: Profivertrag für Herthas Dennis Smarsch

Berlin. Uwe Bremer

Jung-Torwart Jonathan Klinsmann (21) verließ das Trainings–gelände in seinem Wagen, während ­Rivale Dennis Smarsch (19) auf dem Schenckendorff-Platz stand und in der Vormittagshitze mit den Bundesliga-Profis von Hertha BSC trainierte. Parallel gab der Hauptstadt-Klub bekannt, dass Junioren-Nationalspieler Smarsch einen Profi-Vertrag unterschrieben hat. Ist das Duell der Torhüter damit ­entschieden?

Trainer Pal Dardai schüttelte den Kopf: „Nein, es ist alles abgesprochen.“ Klinsmann wird an diesem Mittwoch auch im zweiten Regionalliga-Spiel für Herthas U23 zwischen den Pfosten stehen. Im Amateurstadion empfängt das Team von Trainer Ante Covic die VSG Altglienicke (19 Uhr). Der Sohn des ehemaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann hatte bereits beim Regionalliga-Saisonstart in Nordhausen (1:1) im Tor gestanden.

Körber ausgeliehen an VfL Osnabrück

Mit Smarsch hat Hertha nun sechs Schlussleute unter Vertrag stehen: Als Nr. eins Rune Jarstein (33 Jahre), als Nr. zwei Thomas Kraft (30). Neben Smarsch und Klinsmann gibt es noch Nils Körber (21), der an Drittligist VfL Osnabrück ausgeliehen ist. Marius Gersbeck (23) hätte eigentlich an Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verliehen werden sollen, doch ein Kreuzbandriss stoppte diese Pläne. Das Hertha-Eigengewächs arbeitet sich derzeit in der Reha heran.

Einer der kniffligen Punkte für die Entwicklung von Talenten ist die regelmäßige Spielpraxis. Vergangene Saison trainierte Smarsch, einer der Jungs aus dem 1999er-Jahrgang, bereits mit den Profis und holte sich Einsatzzeiten in der A-Junioren-Bundesliga. Am Ende der Spielzeit hütete Smarsch das Tor bei Herthas erstmaligen Gewinn der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren (3:1 im Finale gegen Schalke).

Manager Preetz lobt Smarsch

„Dennis hat sich in den vergangenen Jahren stets entwickelt und in unseren Nachwuchsteams als großer Rückhalt überzeugt. Auch im Training der Profis zeigt er sein großes Talent, das wir ­weiter fördern wollen“, sagte Manager ­Michael Preetz über den Profi­vertrag von Smarsch.

Der 19-Jährige, der im Juni sein Abitur bestanden hat, duelliert sich weiter um die Nr.-3-Position im Kader mit Klinsmann. Was die Spielzeit angeht, werden beide Torwarte in der Regionalliga Einsätze erhalten.