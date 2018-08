DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im TV & Stream

Startschuss für den DFB-Pokal: Am Montag (20. August, Anstoß 18:30 Uhr) trifft Hertha BSC in der 1. Runde des DFB-Pokal auf Eintracht Braunschweig.

„Braunschweig ist ein attraktives Los, wir freuen uns auf ein Duell gegen einen traditionsreichen Verein „so Michael Preetz nach der Auslosung. „Wir wissen um die Qualitäten der Niedersachsen, doch unser Ziel ist Runde 2“. Die Niedersachsen – in der letzten Saison in die dritte Liga abgestiegen – gehen mit Respekt in ihre Heimpartie: „Ein sehr attraktives Los, aber es wird eine schwere Aufgabe für uns“, so Marc Arnold -sportlicher Leiter bei Eintracht Braunschweig.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das DFB-Pokalspiel von Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig exklusiv live und in HD. Die Übertragung beginnt am Montag (20. August) um 18.00 Uhr. Ab 18:30 schaltet Sky dann live zur Partie nach Braunschweig.

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für die Heimpartie können online auf der Internetpräsenz von Hertha BSC vorbestellt werden. Für alle, die das Spiel nicht live im Stadion oder TV mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den DFB-Pokal-Liveticker. Verfolgen Sie die erste Runde des DFB-Pokals Hertha BSC gegen Eintracht Braunschweig live und verpassen Sie kein Tor.

