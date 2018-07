Berlin bekommt Olympische Spiele im Kleinformat

Zehn deutsche Meisterschaften finden 2019 gleichzeitig in der Hauptstadt statt. Das Fernsehen will 20 Stunden live übertragen.

Die Zahlen beeindrucken. 194 Titel werden vergeben in 155 Disziplinen, neun Sportverbände küren parallel in zehn Sportarten ihre Meister. Etwa 20 Stunden übertragen ARD und ZDF live im TV, ungefähr 60 Stunden Sport bieten die Sender in Livestreams. Um die 3400 Athleten werden erwartet. „Das sind quasi nationale Olympische Spiele“, sagt Franziska Weber bei der Präsentation der Pläne, „ich finde das eine großartige Idee.“ Die Kanutin, selbst Olympiasiegerin, wirkt ehrlich begeistert, schließlich gab es so ein Ereignis in dieser Form noch nicht in Deutschland. Am ersten August-Wochenende des nächsten Jahres, konkret am 3./4. August 2019, wird Berlin die Premiere einer großen Bündelung von deutschen Meisterschaften verschiedener Sportarten erleben.

Seit fünf Jahren gebe es diese Pläne, erzählt Thomas Fuhrmann, Sportchef des ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender arbeiteten zusammen mit den Verbänden daran, gemeinsame Interessen nach dem Vorbild der European Championships, die gerade in Glasgow beginnen, auf diese Weise zu verbinden. „Wir wollen mit der Veranstaltung an die erfolgreiche Konzeption der Wintersport-Wochenenden anknüpfen“, so Fuhrmann, der selbst davon spricht, „in die Nähe olympischer Dimensionen zu kommen“. Berlin wird ein riesiges Sportwochenende erhalten mit viel Bewegung quer durch die ganze Stadt.

Bewegung quer durch die ganze Stadt

Berlins Sportsenator Andreas Geisel sieht in den Multi-Meisterschaften „eine Chance, etwas Neues zu gestalten. Wir sind stolz darauf, dass Berlin erster Gastgeber dieses innovativen Konzepts sein wird“. Im Olympiastadion werden die Leichtathleten ihre Meister suchen, im Olympiapark wetteifern Bogenschützen, Amateurboxer und Moderne Fünfkämpfer um Titel. Im Strandbad Wannsee gehen die Triathleten an den Start. Im Velodrom findet der Bahnradsport statt, in der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee suchen Schwimmer und Wasserspringer ihre Besten. Die Kanuten werden in der Innenstadt um nationale Ehren paddeln. Die Turner treten in der Max-Schmeling-Halle an. Dazu findet im Rahmen der Titelkämpfe das Familiensportfest des Landessportbundes Berlin im Olympiapark statt. Überdies sind einige Demonstrations-Wettbewerbe geplant.

Berlin hatte großes Interesse daran, die Premiere auszurichten und lässt sich das 2,5 Millionen Euro an Organisationsaufwand kosten. Aus Begeisterung für den Sport zum einen, so Geisel. Doch er hat mit der Veranstaltung auch „eine gewisse Stadtrendite vor Augen, das hat auch wirtschaftliche und touristische Effekte“. Zu allererst soll das große Sport-Wochenende aber eine Wirkung für die Sportarten haben, die sonst nur alle vier Jahre bei Olympia im Blickpunkt stehen.

Kleinere Sportarten rücken mehr in den Vordergrund

Denn wie Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator sagt, werden derzeit lediglich noch die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten live im Fernsehen übertragen. Sonst keine. ARD und ZDF betrieben mit der Produktion des Ereignisses einen „riesengroßen Aufwand, mit dem wir auch klar machen wollen, dass wir daran interessiert sind, andere Sportarten außerhalb des Fußballs in den Vordergrund zu rücken“. Die Sender kämpfen also auch gegen das Vorurteil, dem Fußball alles unterzuordnen.

Die Kleinen freut es. „Das ist eine mediale Plattform, die für die meisten Verbände aus eigener Kraft unerreichbar wäre“, sagt Jörg Brokamp, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Schützenbundes: „Das ist eine Chance, sich als Verband in der Darstellung weiterzuentwickeln.“ Was vor allem dann gelten würde, wenn die Veranstaltung eine gewisse Nachhaltigkeit hätte, also in Zukunft regelmäßig stattfinden würde. Doch die Entscheidung darüber ist bislang nicht gefallen.